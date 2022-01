Una volta usciti da Uomini e Donne, Roberta e Samuele hanno rilasciato un’intervista al magazine del talk show pomeridiano in cui hanno raccontato come stiano procedendo le cose tra loro. A quanto pare, tutto va a gonfie vele, anche se c’è qualcosa che potrebbe non fare molto piacere ai numerosi fan della trasmissione. Ecco che cosa è successo.

La brutta notizia per i fan di Roberta e Samuele

Nel corso dell’intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine, Roberta e Samuele hanno parlato del loro rapporto insieme a distanza di poco più di un mese. Ricordiamo che la scelta è stata registrata a metà dicembre, tuttavia, fino a che la puntata non è andata in onda, i due non hanno potuto rivelare nulla sui social. Proprio per non farsi “scoprire” insieme, i due si sono chiusi in casa per circa tre settimane, passando dal vedersi 25 minuti a settimana a 24 ore su 24.

Questa sorta di “prova” di convivenza si è rivelata per entrambi davvero molto positiva. Tutti e due, infatti, hanno dichiarato di essere rimasti piacevolmente colpiti dalla sintonia che si è venuta a creare tra loro. Ad ogni modo, i fan rimarranno profondamente delusi dall’apprendere che per la convivenza vera e propria ci sarà da aspettare un altro po’ di tempo. I due, infatti, hanno ammesso di non essere ancora pronti a cimentarsi in questo tipo di progetto. A proposito della distanza che li separa, infatti, Roberta ha detto:

Cosa pensano di Luca sul trono di Uomini e Donne

Insomma, a quanto pare, per il momento Roberta e Samuele si vedranno spostandosi avanti e indietro da Roma ad Arezzo senza andare a vivere insieme come, invece, hanno fatto altre coppie uscite da Uomini e Donne. L’ex tronista, poi, ci ha tenuto a precisare che con Samuele ogni volta è una magia. Per questo è riuscita ad aprirsi con lui sin dal primo momento. La ragazza ha detto: “Quando ero con lui scompariva tutto il resto e questo mi ha scioccata fin dal primo giorno. Ancora oggi non ho alcuna difficoltà ad aprirmi con Samuele, a dirgli quello che penso”.

Infine, i due protagonisti hanno parlato anche del fatto che Luca sia diventato il nuovo tronista. A tal riguardo, Roberta ha spiazzato tutti dicendo che quasi si augurava che Maria De Filippi desse a lui questa opportunità. La ragazza ha detto di essere molto felice per lui e di augurargli il meglio. Secondo il suo punto di vista, poi, anche il suo ex corteggiatore troverà la persona che fa per lui.