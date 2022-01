Brutta lite ad Amici di Maria De Filippi. Clima di tempesta dunque, nella scuola di Amici 21. Ancora una volta, lo scontro vi è stato tra Alessandra Celentano e Raimondo Todaro, entrambi maestri di ballo. Negli ultimi daytime che sono andati in onda, Raimondo Todaro ha detto agli allievi di ballo che vuole proporre alla produzione di far valere gli esiti delle sfide che i ragazzi hanno fatto nel corso dell’anno. In questo modo, si andrebbe a creare una sorta di classifica dei risultati ottenuti. L’ultimo in lizza, così dovrebbe lasciare la scuola. L’ultima classificata sarebbe Carola Puddu: si tratta della ballerina di danza classica, la “cocca” di Alessandra Celentano. Quando la Celentano ha saputo dell’intenzione di Todaro è andata su tutte le furie!

La rabbia di Alessandro Celentano

Alessandro Celentano si è infuriata contro Raimondo Todaro per la proposta che potrebbe mettere in pericolo la permanenza nella scuola di Carola Puddu. Durante il daytime di Amici 21 di giovedì 20 gennaio 2022, Alessandra Celentano ha detto:

“Vorrei capire dove vuoi arrivare, hai fatto di tutto per eliminare Cristiano e ce l’hai fatta, e sicuramente Cristiano non era un ragazzo che non si meritava il serale, adesso sai benissimo che se parte questa proposta che hai fatto Carola va a casa, allora mi chiedo, dove vuoi arrivare? Vogliamo arrivare al serale con Mattia con le stampelle e che pensa solo ai look, o Christian che fa solo hip hop e non è neanche un genio? Mi sembra che tu stia affossando la danza”.

La risposta di Raimondo Todaro

Raimondo Todaro ha risposto per le rime:

“Io faccio sempre delle mosse in risposta alle tue, non ho mai iniziato io per primo”.

Subito la Celentano ha replicato:

“Ma a discapito dei ragazzi (cdr allievi di Amici 21), se io ragionassi come te avrei dovuto mettere Serena in sfida dall’inizio dell’anno e per tutto l’anno, compreso Mattia. Io posso essere d’accordo sulla proposta che hai fatto ma c’è un però, fino ad ora i ragazzi hanno fatto gare di improvvisazione, non essere bravi nell’improvvisazione non vuol dire essere un bravo ballerino, su 9 gare 7 sono state di improvvisazione. Io accetto la tua proposta però devono fare altrettante gare di tecnica”.

Raimondo Todaro e la reazione sui social

Raimondo Todaro nel corso del daytime dopo lo scontro con Alessandra Celentano è stato ricoperto da commenti sui social, sia di persone a favore che contrari. Dopo aver letto alcuni dei commenti ha deciso di rispondere e chiarire la sua posizione in un lungo commento su Instagram. Potete vedere la discussione e il commento di Raimondo Todaro in questo post:

