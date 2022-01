La nuova edizione de La Pupa e il Secchione e Viceversa sta per cominciare e stanno trapelando già delle informazioni alquanto interessanti. Alle redini ci sarà Barbara D’Urso, che dopo la chiusura di molte delle sue trasmissioni, tornerà in onda in prima serata proprio alla guida del programma sopracitato. Ad ogni modo, da poco sono trapelate due notizie che, per restare in perfetto tema “Dursiano” chiameremo due buste choc gold.

La prima busta choc su La Pupa e il Secchione e Viceversa

La Pupa e il Secchione e Viceversa dovrebbe tornare in onda, sempre su Canale 5, a partire da fine marzo o inizio aprile. Alle redini, come già anticipato, ci sarà Barbara D’Urso che, tuttavia, si è mostrata molto reticente nel parlare di questo nuovo progetto. Sui suoi profili social, infatti, contrariamente a come è solita fare, non ha minimamente menzionato la questione. Ad ogni modo, di notizie ne stanno circolando eccome, ma per vie traverse.

La prima busta choc che riguarda la trasmissione è stata rivelata da Giuseppe Candela. Quest’ultimo, attraverso un tweet ha annunciato:

“Mi risulta che lo scorso weekend sia stato registrato il promo de La Pupa e il Secchione con Barbara D’Urso, anche se lei postava immagini in montagna. Magari per depistare”.

Con quest’affermazione, dunque, si confermerebbe la voce secondo cui la D’Urso stia mantenendo un velo di mistero su questa sua nuova avventura.

La seconda bomba sul programma di Barbara D’Urso

Per quanto riguarda la seconda notizia degna di nota, invece, essa è stata svelata su Instagram da Davide Maggio. Quest’ultimo ha sganciato una piccola bomba in quanto ha rivelato che Barbara D’Urso avesse inizialmente messo gli occhi su Delia Duran, per includerla nel cast di Pupe di questa edizione. Tuttavia, Alfonso Signorini l’ha anticipata ed è riuscita ad accaparrarsi la bella modella all’interno del cast del GF Vip.

In ogni caso, le speranze non sono state del tutto dissipate. La Pupa e il Secchione e Viceversa, infatti, dovrebbe cominciare tra fine marzo e inizio aprile, certamente non prima. Questo, dunque, vuol dire che il reality show di Canale 5 si sarebbe già concluso, pertanto, nulla vieterebbe alla compagna di Alex Belli di cimentarsi subito in questa nuova avventura. Ma sarà davvero così? Non ci resta che attendere per avere ulteriori conferme in merito.

