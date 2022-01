Dall’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6 le dinamiche della casa sono cambiate ancora grazie anche agli interventi “esterni”. Infatti la sorpresa della mamma di Sophie Codegoni con le sue parole contro Jessica e quelle di stima verso Soleil hanno fatto centro. Nella ormai famosa incursione della signora Valeria Pasciuti consigliò la figlia così:

“Soleil è un’amica perché vi siete dette le cose in faccia, perché vi siete scannate ma è diretta, ti dice quello che è davanti, non dietro le spalle amore mio. Perché dietro le spalle siamo tutti capaci”.

Da allora il rapporto tra Soleil Sorge e Sophie ha fatto decisamente uno scatto in avanti e ora sembrano essere diventate le confidenti. Certo, prima d’ora avevano sempre avuto un rapporto di alti e bassi, lontananze ma anche vicinanze intime, però non era mai successo che si avvicinassero così tanto. Questo cambiamento non è andato bene a qualcuno all’interno della casa.

Lulù Selassié non vuole che Sophie e Soleil siano amiche

Se tutti notano questa vicinanza tra Sophie e Soleil e tacciono o parlano alle spalle, c’è qualcuno che non ha mai paura di sbattere in faccia quello che pensa: è Lulù Selassié, che ha affrontato ieri sera Sophie a muso duro.

“Fai l’amicona con questa. Ci passi il tempo insieme, ci ridi, vi prestate i vestiti, vai nella sua stanza. Guarda che io vedo tutto. Ci rimango molto male, perché è una persona che a me e alle mie sorelle ci odia, lo so”.

Sophie Codegoni cerca di sminuire la faccenda, limitando il tutto al prestito di una vestaglia. Ma Lulù non si fa abbindolare e continua serissima:

“Ho pianto prima con Manu perché ci rimango male. Non ho mai avuto una vera amicizia e qua dentro ho trovato te e vedere che tu fai l’amicona con una persona che odia me e le mie sorelle mi fa male!”

Cambierà qualcosa in Sophie? Ne dubitiamo. Ecco il video dello sfogo di Lulù Selassie:

L’avvertimento di Lulù Selassié

Durante la serata Lulù non molla la presa e continua insistere con Sophie per farle mollare Soleil. Non riesce a mandar giù che stiano più tempo insieme:

“Parli fino a una certa però! Buongiorno e buonasera, parli e commenti, però non tutta questa eh..io mi dispiaccio e ci rimango molto male anche”.

Sophie cerca di farle capire che sbaglia:

“Ma non devi rimanerci male, non è che se io parlo con lei cambia qualcosa tra me e te!”

Ma Lulù la mette in guardia da Soleil:

“Spero che tu lo sai che non sono vere le sue intenzioni verso di te. Io ti sto dicendo una cosa vera. Non è che mi sta pagando qualcuno per dirti queste cose. Cerca di non avere tutta questa confidenza con questa persona”.

Jessica la prende diversamente

Più diplomatica Jessica che se la ride con Federica Calemme. Le due vedendo passare Sophie e Soleil, hanno questo scambio salace di battute:

Federica: Ah, carine! Sono diventate amiche ora? Jessica: Sì, glielo ha detto la mamma

