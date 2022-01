Le parole di Delia Duran hanno causato un certo scalpore nella casa del Grande Fratello Vip. C’è chi ha creduto alla sua volontà di lasciare Alex Belli e chi ha subito messo in dubbio il comportamento adottato. Barù, per esempio, non ha affatto apprezzato i continui cambi di posizione della moglie dell’attore. Nei giorni passati, ha preferito mantenere un basso profilo, limitandosi a lanciarle delle frecciatine, adesso, però, ha deciso di uscire dal suo guscio.

Barù, incurante della possibile reazione del pubblico, ha puntato il dito contro Delia, dicendole di non comprendere il motivo per cui lei sia entrata a far parte del reality di Canale 5. Delia ha provato a controbattere, ma le sue parole si sono perse nel vuoto. Manila Nazzaro, alla fine, ha deciso di prendere le sue difese.

Ecco tutti i dettagli dell’accaduto!

Barù si scaglia contro Delia Duran al GF Vip

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Love is in the air – Canale 5 (@grandefratellovipnewsdiretta)

Inizialmente, quasi tutti avevano accolto Delia Duran con solidarietà e comprensione. Barù, però, nella giornata di ieri, ha perso il controllo e ha dato voce al suo reale pensiero. Delia Duran, nel bel mezzo della cena, si è intromessa in una discussione tra Barù e Manila Nazzaro. Ha immediatamente preso le difese di quest’ultima, intimando al nipote di Costantino della Gherardesca di non parlare in quel modo alla sua amica.

Barù, a quel punto, non è più riuscito a trattenersi:

Ma la buttiamo fuori questa, non ci porta nulla, non ci porta niente. Cosa ci porta?

Delia, dopo aver ammesso di essere consapevole dell’opinione che gli altri hanno di lei, ha cercato di difendersi, ma Barù l’ha interrotta nuovamente:

Non sei str.. per niente, sei una vittima, sei una povera vittima

Manila Nazzaro crede che la presenza di Delia Duran sia positiva

Manila Nazzaro, visto il degenerare della situazione, ha provato a calmare gli animi e a spiegare il suo punto di vista:

Sai cosa ci porta? Qualche bel messaggio. Fidati. Poi vedrai che messaggi porterà quella donna, le dobbiamo dare tempo

Barù, però, non è sembrato affatto d’accordo. Secondo lui, Delia non sarà mai in grado di portare un bel messaggio nella casa del GF Vip. Il triangolo con Alex Belli e Soleil Sorge ha, infatti, compromesso questa possibilità.

Barù e Delia avranno modo di chiarire? Probabilmente, nella puntata di questa sera, sarà possibile assistere a ulteriori sviluppi.