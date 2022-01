Una volta uscita dalla casa del Grande Fratello Vip, Carmen Russo ha rilasciato alcune interviste nelle quali ha rivelato quali siano i possibili progetti lavorativi futuri suoi e di suo marito Enzo Paolo Turchi. Stando a quanto riportato su SuperGuida TV, pare proprio che la televisione spagnola stia facendo di tutto per corteggiare l’ex gieffina. Scopriamo, dunque, quello che ha rivelato.

Carmen Russo sulla possibilità di andare al Gran Hermano

Il percorso di Carmen Russo all’interno della casa del GF Vip è stato piuttosto lineare. La concorrente si è sempre contraddistinta per il suo essere flessibile, il cimentarsi in ogni situazione il provare a mediare anche nelle discussioni più difficili. La sua personalità, dunque, è piaciuta molto ai telespettatori, ma a quanto pare non solo a quelli italiani. In una recente intervista, infatti, la donna ha rivelato che gli autori del Gran Hermano Vip starebbero corteggiando lei e suo marito da parecchio tempo.

In particolar modo, la showgirl ha ammesso che l’anno scorso la produzione del reality show spagnolo chiese a lei e ad Enzo Paolo di prendere parte al programma in coppia. La donna, però, ha palesato l’impossibilità di cimentarsi in un reality show così lungo insieme a suo marito. Il motivo risiede nel fatto che uno dei due deve restare a casa per poter guardare Maria. A tal proposito, infatti, la protagonista ha detto:

“Da sola a partecipare ad un reality così Enzo potrebbe occuparsi di Maria. In coppia è molto complicato.”

Enzo Paolo Turchi al GF Vip?

Stando alle dichiarazioni di Carmen Russo, dunque, pare sia completamente da abolire l’ipotesi di vedere i due coniugi prendere parte insieme ad un reality show. Ad ogni modo, la Spagna dovrà aspettare un po’ di tempo anche per avere solo Enzo Paolo all’interno del reality show. Quest’ultimo, infatti, sembrerebbe essersi candidato per la prossima edizione del Grande Fratello Vip.

Carmen, infatti, arrivato di aver proposto suo marito ad Alfonso Signorini proprio per consentirgli di entrare in casa il prossimo anno. A tal proposito, La donna ha detto:

“Ce lo vedrei molto bene. Cucinerebbe molto meglio di me. Farebbe coreografie pazzesche. La sua ironia napoletana farebbe la sua parte”. La donna che ho usato in questo modo: “Vogliamo Enzo Paolo in casa” .