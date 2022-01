Tempo di rivelazioni a Pomeriggio 5. Il programma condotto da Barbara D’Urso oggi ha lasciato spazio alle news sulla Casa del Grande Fratello Vip 6 e quando si parla di questo reality di successo non si può non menzionare il triangolo per eccellenza: Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran.

A parlare di loro è intervenuto il miglior amico di Alex Belli: Mirko Gancitano.

La rivelazione choc dell’amico di Alex Belli

Mirko Gancitano già entrato nella casa del GF VIP per fare una sorpresa ad Alex Belli è molto legato all’attore di Centovetrine e lo conosce bene. Proprio da questa grande intimità esprime il suo giudizio sul triangolo più amato della casa e afferma davanti ad una sbalordita Barbara D’Urso:

“Tra Alex e Delia non c’è mai stata una forma d’amore tradizionale. Delia sta soffrendo come soffrirebbe una donna che vive un amore tradizione, ma per loro fin da subito è stato un amore aperto, un amore libero“.

Ecco il video:

THX fratello… tu che mi conosci meglio di chiunque altro, e che sai la Verità della mia Essenza! 🙏#alexbelli https://t.co/eTUPgDVzav — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 21, 2022

Immediato il commento di Alex Belli che ringrazia l’amico per il sostegno.

La coppia aperta è davvero uno scoop?

Ma in fondo questa è veramente una sorpresa? Anche Giacomo Urtis l’altro giorno giorno ha confessato a Manila Nazzaro:

“Loro non mi sono mai sembrati quella coppia che non volessero ci fossero altre situazioni. Lei c’è rimasta male perché non pensava ci fosse del sentimento”.

La sua versione, che potete trovare integralmente qui, sembra la più plausibile: cioè questa coppia era d’accordo per un po’ di divertimento extra coniugale, non per un legame sentimentale vero e proprio. Quando la linea è stata superata, la bolla è scoppiata.

Oppure, come pensano in tanti anche dentro la casa, è tutto un teatrino.

Sicuramente tra poche ore con la diretta del Grande Fratello Vip 6 assisteremo all’ennesimo collegamento di Alex Belli con la casa in cui parlerà con Delia Duran e Soleil Sorge. Del resto ormai, questo triangolo ce lo porteremo fino alla fine di quest’edizione che, a conti fatti, non ha fatto che dare visibilità a questa storia, a discapito di altre dinamiche e situazioni.

Ma gli altri vip nella casa non hanno voglia di avere uno spazio tutto loro lontano da dinamiche di triangoli, amorini e amorazzi? A quanto pare è merce rara.

L’appuntamento, come sempre, con la diretta di stasera è alle 21:30 su Canale 5. Si scoprirà anche chi uscirà tra Davide, Jessica, Valeria e Giacomo, Federica.

