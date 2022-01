Arriva il commento di Alfonso Signorini su Katia Ricciarelli e sul suo comportamento nella casa del Grande Fratello Vip. L’atteggiamento di Katia Ricciarelli ha diviso molto i telespettatori del Grande Fratello Vip 6. Sull’ultimo numero del settimanale Chi, Alfonso Signorini presentatore del GF VIP 6, nonché direttore del giornale, ha risposto alle lettere di alcuni lettori dando la sua opinione in merito al comportamento della cantante lirica. Le accuse nei confronti di Katia Ricciarelli sembrano davvero molto forti anche se ridotte rispetto a quelle dei giorni scorsi. Ma Alfonso Signorini ha saputo tenere a bada le sue lettrici, vediamo come.

Un lettore ha accusato attraverso una lettera inviata ad Alfonso Signorini sul settimanale Chi, Katia Ricciarelli di poter dire tutto quello che vuole, anche se offensivo. In particolare ha scritto: “Dalla sua bocca pare possa uscire ciò che vuole (secondo il libretto del melodramma)”.

Un’altra donna invece una missiva sempre indirizzata ad Alfonso Signorini ha detto che le parole della Ricciarelli l’hanno molto commossa:

“Katia, che per età e vissuto, non può adeguarsi agli sculettanti e superficiali concorrenti, che ora si dimenano, ora si perdono in inutili manifestazioni d’amore con un linguaggio scurrile, ma quando lei si scioglie la sua voce celestiale li oscura tutti. Per questo la ringrazio e le perdono i tanti scivoloni linguistici, perché derivano da un vissuto sofferto che gli altri intorno a lei neanche immaginano. E’ un’artista a cui è concesso genio e talvolta sregolatezza”.