Valeria Marini difende Delia Duran nella casa del Grande Fratello Vip sostenendo che la donna sia a tutti gli effetti una vittima. La storia tra Delia Duran e Alex Belli sembra arrivata al capolinea, ma la nuova inquilina non si vuole rassegnare. Dal suo ingresso in casa, Delia Duran ha avuto modo di essere ascoltata dai suoi compagni e di raccontarsi, così, ognuno si è fatto la sua opinione. Miriana Trevisan si è subito mostrata ospitale con lei e comprensiva, ma ora ha cambiato atteggiamento vedendo che l’attrice sudamericana ha cambiato più volte la sua opinione in merito a cosa fare col marito, Valeria Marini invece ha difeso a spada tratta la donna. Però ha difeso anche Soleil Sorge. Com’è possibile?

Le parole di Valeria Marini

Valeria Marini, durante una discussione in casa ha spiegato qual è la sua opinione in merito al triangolo amoroso tra Soleil Sorge, Delia Duran e Alex Belli. Anche con l’ingresso in casa dell’attrice sudamericana la situazione è tutt’altro che tranquilla. Secondo Valeria Marini c’è poco da fare: “Tu e Soleil siete due vittime” ha detto rivolgendosi a Delia Duran. La moglie dell’attore nelle ultime ore ha affermato di voler restare col marito perché non riesce a vivere senza di lui dopo che inizialmente invece, aveva detto di voler chiudere la loro storia a causa delle gravi mancanze di rispetto nei suoi confronti. Però, evidentemente per lei non è molto facile chiudere questo capitolo amoroso. Infatti, ha cambiato più volte opinione perdendo anche un po’ di credibilità agli occhi degli altri coinquilini e probabilmente, anche di alcuni suoi fans. Cosa farà davvero? Solo il tempo ci darà questa risposta!

La dedica di Alex Belli a Delia Duran

Intanto, dopo che Alex Belli ha scoperto che sua moglie voleva chiudere con lui, ha deciso di dedicarle un post sui social, direttamente sul suo profilo Instagram. Nel post dice di voler stare con lei nonostante quello che è successo e che si augura che i due possano risolvere presto le cose tra loro. Un post che ha suscitato tantissime reazioni tra gli utenti web e non solo. Molti non credono alle buone intenzioni di Alex Belli, altri invece pensano che sia tutto un trucco mediatico. Ma, ciò che è certo è che la loro storia è ancora in bilico. Ecco il post romantico di Alex Belli per sua moglie Delia:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alex Belli (@alexbelli)