Ciprian Aftim e Andrea Nicole Conte hanno rilasciato un’intervista su MondoTv 24 in cui hanno parlato della loro esperienza a Uomini e Donne, di come stia andando la loro relazione e di alcuni ex compagni d’avventura. Specie il ragazzo, però, non ha potuto fare a meno di lanciare una frecciatina a Luca, il corteggiatore non scelto da Roberta. Scopriamo nel dettaglio che cosa hanno rivelato.

I commenti di Ciprian e Andrea Nicole su Uomini e Donne

Nel corso di una recente intervista, Ciprian e Andrea Nicole hanno raccontato come stessero andando le cose tra loro. I due ragazzi hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne a dicembre e le critiche, chiaramente, l’hanno fatta da padrone durante il loro abbandono. I due, infatti, si sono visti all’insaputa della redazione e, solo all’indomani, hanno confessato tutto uscendo dal programma insieme. Questo modo di fare ha attirato molte critiche e, a tal proposito, Andrea Nicole ha detto:

“Ognuno è libero di credere deliberatamente a quello che vuole“.

Lei, in virtù anche di tutto quello che ha vissuto in passato, ha imparato a non dare più tanto peso alle critiche, pertanto, non ha avuto molta voglia di parlare di questa faccenda. Per quanto riguarda il percorso a Uomini e Donne, invece, la ragazza non ha potuto fare a meno di dire di essersi sempre trovata molto bene, in quanto è stata accolta con garbo e gentilezza. Al momento della sua uscita di scena, invece, la situazione si è drasticamente ribaltata, tuttavia, era prevedibile che molti non avrebbero capito il suo punto di vista.

Perché Ciprian avrebbe rifiutato il trono

Per quanto riguarda Ciprian, invece, il ragazzo ha lanciato una stoccata contro Luca Salatino, l’attuale tronista del talk show di Maria De Filippi. In particolar modo, il giovane ha detto che lui non sarebbe mai riuscito ad accettare la proposta del trono, almeno non così a stretto giro. Nello specifico, ha detto:

“Io non avrei accettato il trono, avrei avuto bisogno di uno stop. Non mi sarei sentito subito di mettermi in gioco di nuovo”.

Questo, però, non è l’unico motivo per il quale il ragazzo non avrebbe accettato la proposta della conduttrice. Il secondo motivo, infatti, che lo avrebbe probabilmente spinto a rinunciare riguarda il lavoro. Il protagonista ha detto di aver sempre lavorato, ragion per cui continuare a venire in studio sarebbe diventato per lui un po’ troppo complicato. In merito al loro rapporto d’amore, invece, Ciprian e Andrea Nicole hanno dichiarato di essere felicissimi insieme e, almeno per il momento, non sembrano riscontrare nessun tipo di difficoltà nel relazionarsi reciprocamente.