Sophie Codegoni ci va giù pesante con Gianmaria Antinolfi. Tutto è iniziato con una frase che l’imprenditore ha detto e subito è arrivato il commento al veleno della bella Sophie. La situazione tra i due è tutta un “punzecchiarsi”. Da quando non sono più una coppia, sembrano andare molto più d’accordo. Però, a dire la verità molto spesso Sophie gli lancia delle frecciatine e fa dei commenti davvero molto pesanti. Inoltre, quando c’è stata la cena in Love Boat tra Federica Calemme e Gianmaria Antinolfi ha detto mentre si trovava con gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello VIP una frase davvero molto forte nei confronti dell’imprenditore.

La frecciatina di Sophie Codegoni a Gianmaria

Sofia Codegoni non ha usato mezzi termini per lanciare una frecciatina a Gianmaria Antinolfi. Durante la cena con Federica Calemme in Love Boat, Gianmaria infatti ha detto:

“Ogni bacio è molto più bello di quello prima, i nostri baci sono un’altra cosa”.

Subito pronte le parole al vetriolo dell’ex tronista di Uomini e Donne che, dopo aver sentito questa frase ha detto:

“Ma puoi dire una frase del genere per conquistare una, ma ti prego che tristezza!”

Insomma, Sophie Codegoni era furiosa!

Lo sfottò per Gianmaria

Sia Soleil Sorge che Sophie Codegoni hanno iniziato a prendere in giro Gianmaria Antinolfi in merito a tutte le romanticherie che l’uomo poteva dire a Federica. Le frasi troppo smielate infatti, hanno fatto ridere le due ragazze. Anche gli altri inquilini della casa del Grande Fratello Vip 6 hanno espresso la loro opinione. In particolare, molti inneggiavano a un bacio tra Gianmaria e Federica. Solo Davide Silvestri ha detto:

“Ma il bacio non è una novità, lo hanno già fatto, poi sembra il mio amico Nicolò, che prendo in giro, per i suoi modi di fare”.

Sui social alcune scene nella Love Boat sono diventate “virali”, come questa:

pazzeschi gianmaria e federica che usciranno in 3 da lì 😍😍 #gfvip pic.twitter.com/2N3xz8R53o — alice🦦 (@fontanaalicee) January 19, 2022

Il rischio eliminazione

Nel corso della puntata di venerdì 21 gennaio 2022 del Grande Fratello Vip, ci sarà una “temuta” eliminazione di uno dei concorrenti del GF VIP 6 in nomination. In particolare, in nomination vi sono Valeria Marini, Giacomo Urtis, Federica Calemme, Jessica Selassié e Davide Silvestri. Tutto è nelle mani del pubblico sovrano!