Miriana Trevisan e Delia Duran hanno instaurato fin da subito nella casa del Grande Fratello Vip una bella amicizia. Delia, infatti ha trovato una confidente in Miriana. Ma adesso sembra che qualcosa sia cambiato. La showgirl ha supportato l’ultima entrata da subito nella discussione e nei litigi con Soleil Sorge ha preso le sue parti.

Miriana Trevisan si è confidata con Nathaly Caldonazzo dicendo che vi è una frase detta da Delia che l’ha scioccata. La moglie di Alex Belli infatti, alla coinquilina avrebbe detto: “di aver superato cose più grosse di questa con Soleil”. Infatti, sarebbe un controsenso perché inizialmente delle Duran aveva rivelato di voler lasciare Alex Belli e infatti, Trevisan si era detta d’accordo. Poi però, ha fatto un passo indietro. L’attrice sudamericana ha dichiarato di non poter stare senza suo marito e questo ha un po’ indispettito Miriana Trevisan.

Miriana Trevisan ha parlato di questo atteggiamento contraddittorio di Delia Duran a Nathaly Caldonazzo e ha detto:

“Ci sono cose che non mi tornano. Già adesso ha cambiato idea sul fatto che lo vuole lasciare. Io oggi mi sono stranita infatti e mi sono allontanata. Sai che mi è venuto il mal di testa per quello? Mi ha detto ‘no perché io ho tutto con lui, troppe cose insieme e lo amo ancora’. Dai ma ieri aveva detto che lo lasciava. Infatti da oggi non mi metto più in mezzo. le ho detto ‘quale altra dimostrazione vuoi? Cosa altro ti deve fare? Ma non avevi detto che l’avevi lasciato?’. Adesso basta, se è così non le dirò più quello che penso. Quasi piangendo mi ha detto che è confusa. A questo punto la devo lasciare andare”.