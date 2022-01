Punto di rottura nell’amicizia tra Sophie Codegoni e Jessica Selassié. Nella casa del Grande Fratello VIP 6, tra le due era nato un bel rapporto. Però in realtà, piano piano, col tempo qualcosa è cambiato. Da quando è entrato l’ex tentatore di Uomini e Donne Alessandro Basciano, la situazione si è incrinata. In primis, l’imprenditore aveva confessato il suo interesse per Jessica per poi virare di colpo su Sophie Codegoni. Le due quindi si sono ritrovate a “litigare” per un uomo. Ma a complicare il quadro ci si è messa la mamma di Sophie. Cosa è successo precisamente?

Il crash tra Sophie e Jessica Selassié

Sophie Codegoni e Jessica Selassié hanno rotto la loro amicizia. Infatti, con il contendersi Alessandro Basciano, la situazione si era già incrinata. Poi, quando la signora Valeria, la madre del di Sophie è arrivata nella casa davanti a tutti i concorrenti del Grande Fratello VIP 6, qualcosa è cambiato. Innanzitutto, la donna ha dato della “falsa” alla principessa Etiope e quindi sua figlia si è sentita come messa in guardia. Da qui ha iniziato a diffidare di Jessica, che secondo la madre direbbe delle cose alle sue spalle.

I commenti di Sophie

In un momento di confessione tra Sophie Codegoni e Soleil Sorge, si è parlato di Jessica Selassié. Infatti, Sophie ha detto:

“Conosco talmente bene mia mamma che lei non si permetterebbe mai di giudicare una ragazza. Se l’ha fatto è per un discorso di protezione nei miei confronti. Fidati la conosco e non è una che per una battutina sarcastica o un po’ goliardica arriva a dire questo”.

La risposta di Soleil

Soleil si è trovata completamente d’accordo ed ha commentato:

“Lei di subconscio è ovvio che ha un interesse per Ale. Poi volendo rispettare te e se stessa ha fatto un passo indietro. Ma lei di suo è sarcastica, ma il subconscio di quello che tu vuoi ti esce fuori. La battuta esce un po’ più acida di quello che dovrebbe essere. Lei dice “avrei voluto un bono anche per passare il tempo qui e avere più cose di cui parlare”. Ci sta anche ma non dovrebbe essere questo quello che vuoi. Fatti una strategia su te stessa piuttosto che una love story”.

L’accusa per Jessica Selassié

Nelle sue parole Sophie ha assecondato Soleil: Jessica sta cercando di impostare tutto su una love story all’interno del reality e quindi, questa sarebbe una strategia mirata.

Infatti, Sophie ha replicato:

“Mi ha detto che le piace fuori una persona, che Barù la incuriosisce. Allora se questa è voglia di fidanzarsi non è che devi cercare chiunque. Io ho deciso di chiudere la situazione con Jessica. Posso parlargli ma io quello che dice mia mamma la ascolto. Non c’è persona che può consigliarmi meglio”.

Insomma Jessica è sotto accusa per “amore” di Ale o di mamma!

La delusione di Jessica

Invece, dal canto suo Jessica Selassié sfogandosi con Federica Calemme ha spiegato:

“Per me non era cambiato nulla. Mi dispiace se ho usato parole sbagliate. Ho parlato di loro ma poi rivolto su me stessa. Ho detto che se una persona si rivolge in un modo nei miei confronti io chiudo, non volevo ridurre tutto a “Sophie non ha dignità”. Comunque ho mia mamma, le mie sorelle, le mie amiche fuori. Va bene così se per lei non conta. Io me ne farò una ragione nonostante il bene”.

