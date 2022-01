L’Isola dei famosi 2022 sta per riaprire i battenti e molti sono i rumors in merito ai possibili concorrenti che vi prenderanno parte. In questi giorni sono spuntati i nomi delle prime due coppie che, quasi certamente, sbarcheranno in Honduras il prossimo marzo. Oltre a loro, però, alcune settimane fa erano stati fatti anche i nomi di Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi. Dopo un po’ di tempo, finalmente, la showgirl ha rotto il silenzio sulla vicenda rivelando cosa sia realmente accaduto.

Loredana Lecciso sulla partecipazione all’Isola dei famosi 2022

Loredana Lecciso e sua figlia Jasmine Carrisi prenderanno parte alla prossima edizione dell’Isola dei famosi 2022? Questa è la domanda che molti fan del programma si stanno chiedendo. Tra i concorrenti quasi certi di questa edizione sono spuntati i nomi di Carmen Di Pietro e Ilona Staller, in arte Cicciolina, le quali dovrebbero partecipare al reality show in coppia con i loro primogeniti. Oltre a questi nomi, però, ne sono trapelati anche altri.

A quanto pare, anche un’altra coppia di mamma-figlia dovrebbe partecipare al programma incentrato sulla sopravvivenza, ovvero, Loredana e Jasmine. Ad ogni modo, la Lecciso ha rilasciato un’intervista sul portale Gossip e Tv ed ha svelato, finalmente, quali siano le loro intenzioni. La donna ha esordito confessando di essere stata contattata dallo staff del programma per prendere parte a questa edizione del reality show. Tuttavia, la sua risposta non è stata ancora affermativa.

Le parole su Jasmine e gli altri papabili concorrenti

A tal proposito, Loredana Lecciso ha detto: “Me l’hanno chiesto ma l’ho già fatta, mi è piaciuta. A dire il vero, non ho ancora detto di no, però credo che questa sarà la mia risposta“. La donna, dunque, ha voluto lasciare ancora una porta aperta. In seguito, poi, ha svelato anche altro in merito a sua figlia. Nello specifico, ha rivelato: “Questa esperienza non andrebbe fatta con un figlio. Vorrei che Jasmine la facesse da sola“.

Al momento, dunque, le trattative sono ancora in ballo e, alla luce delle dichiarazioni fatte da Loredana, si sta facendo sempre più largo l’ipotesi di vedere Jasmine da sola in Honduras. Ad ogni modo, nell’attesa di sapere come si evolveranno queste trattative, ecco quali sono i nomi dei candidati in lizza per partecipare al programma:

Luigi Oliva;

Alessia Fabiani;

Jedà, fidanzato di Vera Gemma;

Andrea Casalino;

Nicola Vivarelli, ex Uomini e Donne;

Pago;

Antonella Fiordelisi;

Dayane Mello;

Gianmarco Onestini;

Luca Onestini;

Lorenzo Amoruso;

Nicolò Scalfi.