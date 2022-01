Stanno continuando a trapelare notizie piuttosto interessanti per quanto riguarda l’edizione del 2022 dell’isola dei famosi. Dopo aver scoperto chi sarà la conduttrice, gli opinionisti e le prime coppie quasi certe, adesso è spuntato anche il nome del probabile inviato di questa edizione. Si tratta di un personaggio già noto ai telespettatori per aver partecipato a Ballando con le stelle. Scopriamo di chi si tratta.

Il possibile inviato dell’Isola dei famosi 2022

In questi giorni stanno trapelando le prime anticipazioni in merito all’Isola dei famosi 2022. A generare sgomento in queste ore è la notizia inerente l’inviato speciale. Con ogni probabilità, quest’anno non sarà inviato in Honduras Massimiliano Rosolino, che l’anno scorso non riuscì proprio a dare luogo ad una performance così impeccabile. La stessa conduttrice spesso lo ha preso in giro per il suo modo poco chiaro di spiegare le prove e di relazionarsi con i concorrenti.

Ad ogni modo, a prendere il suo posto quest’anno potrebbe esserci un altro atleta, stiamo parlando di Alvise Rigo. Come apprendiamo da TVBlog, Alvise potrebbe essere il candidato ideale per ricoprire il ruolo di opinionista della prossima edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Il pubblico da casa ha avuto modo di conoscerlo in quanto ha preso parte a Ballando con le stelle, talent show condotto da Milly Carlucci su Rai 1.

Chi è Alvise Rigo e altre informazioni

In quell’occasione, il protagonista riuscì a riscuotere un gran bel successo soprattutto tra il pubblico femminile, ma non solo. Alvise Rigo è un ex giocatore di rugby. Ad un certo punto della sua carriera è stato costretto ad interrompere a causa di un infortunio abbastanza pesante. Successivamente, allora, si è dedicato alla carriera di addetto alla sicurezza e poi di modello, fino a raggiungere anche il piccolo schermo. Questa dell’Isola dei famosi, dunque, potrebbe essere per lui una grandissima occasione per farsi conoscere ancora di più in televisione.

In ogni caso, almeno per il momento, non è sopraggiunta nessuna conferma da parte dei vertici Mediaset, pertanto, non ci resta che attendere per saperne di più. Tra le notizie un po’ più sicure, invece, ci sono quelle inerenti gli opinionisti, che dovrebbero essere Nicola Savino e Vladimir Luxuria, e quelle sulle prime due coppie di concorrenti, ovvero, Ilona Staller e Carmen Di Pietro, entrambe in compagnia dei loro primogeniti.