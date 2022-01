Il triangolo tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran continua a essere ampiamente presente nelle dinamiche del Grande Fratello Vip. Nonostante l’attore sia uscito dalla casa, la situazione non si è affatto placata. Anzi, con l’ingresso di Delia, tutto è stato messo nuovamente in discussione. La moglie di Alex ha rivelato di non voler avere più nulla a che fare con lui. È determinata ad andare avanti per la sua strada e a procedere con il divorzio.

Soleil Sorge, però, ha affermato di non credere a una sola parola. Secondo lei, infatti, Alex e Delia hanno dei piani ben precisi che non comprendono assolutamente la loro imminente separazione.

Ecco cosa ha detto!

GF Vip, Soleil Sorge ostile alle parole di Delia Duran

Jessica Selassié non ha perso tempo e ha subito riferito a Soleil le parole dette da Delia Duran. La maggior parte dei concorrenti del GF Vip si è mostrata molto solidale con la nuova arrivata, ma Soleil si è opposta fermamente:

Vi spiego cosa succederà. Ci sarà un momento dove lei realizzerà che è ancora innamorata e non lo vuole più lasciare. Lui la riprenderà, grande scena d’amore di riconquista e di dimostrazione d’amore del loro matrimonio

È evidente che, per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, si tratta solo di una messa in scena per dare spettacolo e attirare l’attenzione del pubblico. Prevede una riappacificazione teatrale e un finto litigio iniziale.

Il pensiero di Soleil si è rivelato fondato

In effetti, le parole di Soleil Sorge non si sono rivelate molto lontane dalla realtà. Delia Duran, durante la serata di ieri, ha ripreso l’argomento con Miriana Trevisan. Stando alle sue parole, sembra che abbia deciso di tornare sui suoi passi. Ha ammesso di non sentirsi pronta a compiere questo passo e di non voler più lasciare Alex Belli.

Nel frattempo, Delia Duran ha anche provato ad avvicinarsi a Soleil Sorge per chiarire la situazione:

Volevo parlarti di quello che è successo. Sono dell’idea che abbiamo fatto tutti degli errori, io compresa ovviamente

Soleil Sorge, per ora, pare non sia assolutamente intenzionata a cedere.

È probabile che, nella puntata di domani 21 gennaio, ci saranno ulteriori novità sulla questione.