Una volta uscita dal Grande Fratello Vip, Carmen Russo ha rilasciato un’intervista a Casa Chi in cui ha commentato alcune dinamiche interne al reality show. Nello specifico, si è soffermata sul comportamento che Katia Ricciarelli spesso ha assunto in casa, in seguito poi ha parlato dell’intervento della mamma di Sophie Codegoni in merito al rapporto con Alessandro Basciano e molto altro. Scopriamo nel dettaglio che cosa ha rivelato.

L’affondo di Carmen Russo contro la mamma di Sophie

Nel corso di una recente intervista, Carmen Russo ha parlato del GF Vip, commentando alcune dinamiche. In particolar modo, la showgirl si è soffermata sull’intervento fatto dalla mamma di Sophie in occasione del suo recente ingresso in casa. La signora Veronica si è intromessa nella relazione che è appena nata tra sua figlia e Alessandro ed ha speso delle parole alquanto velenose contro Jessica Selassiè, dipingendola come una ragazza invidiosa, che sta facendo di tutto per rubare il fidanzato alla sua amica.

Questo intervento così a gamba tesa contro una ragazza così giovane, però, non è stato affatto apprezzato da Carmen. La donna, infatti, ha detto: “Non si parla di una storia d’amore, ma di un flirt”. In seguito ha aggiunto: “Questa cosa io l’avrei fatta gestire tra loro, senza metterci lo zampino”. Poi ha chiosato il suo intervento sulla vicenda dicendo:

“È stata una cosa gratuita e inutile”.

Le parole su Katia e la scoperta della malattia del marito

Il suo pensiero a riguardo, dunque, è stato piuttosto esplicito, ma questo non è stato l’unico argomento trattato da Carmen Russo nella sua intervista. La donna, infatti, ha parlato anche di Katia e, a tal proposito, ha detto di reputarla una donna molto difficile da gestire. Ad ogni modo, lei non l’ha mai temuta, sta di fatto che quando era in casa l’ha affrontata più volte in quanto non le piaceva il modo in cui si comportava con alcune compagne d’avventura.

Carmen, poi, ha parlato del suo ritorno a casa e della scoperta che suo marito Enzo Paolo non sia stato bene. L’uomo, infatti, ha contratto il covid mentre la showgirl era in casa, tuttavia, ha preferito non dirle nulla per non farla allarmare. In effetti, questa si è rivelata una scelta piuttosto saggia in quanto la Russo ha ammesso che, se fosse stata messa al corrente, avrebbe immediatamente varcato la soglia della porta rossa e sarebbe andata via. Su chi vince questa edizione? Al momento Carmen è ancora molto titubante e non ha saputo dare una risposta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit)