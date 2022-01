Nella casa del Grande Fratello Vip, gli equilibri tra i concorrenti stanno cambiando in modo inaspettato. Questo è dovuto, in parte, alla lunga permanenza nel gioco e, in parte, agli ingressi delle ultime settimane che, in un modo o nell’altro, hanno rivoluzionato dinamiche ben consolidate.

Per esempio, nelle ultime ore, Barù ha deciso di essere onesto con Jessica Selassié, facendole una dichiarazione molto importante. Con non poca fatica, le ha rivelato che, nella puntata del 17 gennaio, durante le Nomination ha fatto il nome della sorella Lulù.

Ecco cosa è successo!

GF Vip, Barù rivela a Jessica una verità inaspettata

Le Nomination, nella casa del GF Vip, sono da sempre un tasto dolente. Dovrebbero rimanere segrete, però, spesso se ne parla apertamente. Gianmaria Antinolfi, Jessica Selassié e Federica Calemme, rimasti molto sorpresi dagli esiti delle ultime votazioni, hanno provato a capire chi avesse nominato chi.

La principessa ha chiesto a Barù se lui avesse fatto il suo nome, ma il concorrente ha negato fermamente. Subito dopo, ha ammesso di aver deciso di nominare Lulù:

No, ho votato tua sorella, per le pulizie, il giorno dopo che lei ha chiesto di entrare nel mio gruppo… a te, non avevo nessuna ragione di votarti

La reazione di Jessica alle parole di Barù

Per fortuna, Jessica non è apparsa affatto turbata dalla rivelazione. Anzi, ha sorriso e ha scherzato sull’argomento. Evidentemente, il rapporto che la lega a Barù le ha permesso di comprendere le sue motivazioni, senza dover rinunciare alla loro amicizia.

Barù, in più occasioni, ha ammesso di considerare Lulù come una sorellina minore. Non ha niente contro di lei, ma non ha potuto ignorare l’episodio delle pulizie.

Cosa succederà nei prossimi giorni? Ci saranno dei cambiamenti o la situazione rimarrà invariata?