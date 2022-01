Delia Duran sembra che stia solo soffrendo ma in realtà sta servendo a Soleil Sorge una bella vendetta spietata. Infatti prima si è avvicinata alla sua amica Manila, poi è riuscita a conquistare quasi tutta la casa. Ora è pronta per sferrare l’attacco facendo rivelazioni clamorose alle altre concorrenti, così da metterla in cattiva luce.

L’ultimo scoop piccante di Delia è stato raccontare alle altre compagne d’avventura cos’hanno fatto Alex Belli e Soleil Sorge sotto le coperte.

Il racconto mimato di Delia Duran

Delia Duran mentre era riunita con Manila Nazzaro, Jessica Selassié e Miriana Trevisan racconta con i gesti quello che è accaduto mentre la princess fa le domande come una giornalista:

“Alex ti ha confermato che c’erano delle coccole un po’ più spinte o era proprio un atto completo?”

Qualcuna – che parrebbe Manila- ha anche esclamato “E se vedeva!”. Jessica, non contenta, ha continuato ancora:

“Uno o due?”

L’attrice muove le mani e tocca la bocca come a voler mimare i movimenti che sono stati fatti. Ma tanto valeva dirlo! Alfonso Signorini saprà farà di meglio di Jessica Selassié nell’intervistare Delia Duran?

JESSICA CHE CHIEDE A DELIA CHE TIPO DI RAPPORTO C'È STATO TRA SOLEIL E CENTO LATR…DELIA RISPONDE A GESTI #GFvip #soleil #AlexBelli pic.twitter.com/zF90QQ2nME — IL PUNGOLO (@PUNGOLO1962) January 20, 2022

Alex Belli ha confermato a sua volta

Alex Belli a sua volta nella puntata del programma di Paolo Bonolis “Avanti un altro pure di sera” ha dichiarato implicitamente di averlo fatto, perché di fronte agli sfottò del conduttore che lo accusava di essersi “accoppiato a destra e a sinistra” lui ha risposto ironicamente:

“Se ho fatto di tutto? Non è che mi sono accoppiato a destra e sinistra, diciamo l’ho fatto a destra, anzi, no a sinistra. Dico sinistra perché a destra avevo Davide Silvestri”.

Ma Soleil Sorge cosa ne penserà venendo a sapere che i due coniugi si sono dati da fare per far sapere a tutta Italia cos’è successo sotto le lenzuola?

Probabilmente lo scopriremo domani se Alfonso Signorini mostrerà i video delle loro dichiarazioni durante la diretta del Grande Fratello Vip di domani.

