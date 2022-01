“Va bene quindi io devo andare a casa praticamente. Cioè mi dispiace, ma se per far fuori gli allievi della squadra della maestra Celentano e un po’ è anche questo con Cristiano. Per farli fuori o comunque per penalizzarli, quando noi eravamo già in svantaggio su queste gare allora tanto vale fare le valige subito e andarsene subito”.

Secondo la ballerina non ci sono chance per lei a meno che non sia direttamente la maestra Celentano ad opporsi. Così esprime tutta la sua frustrazione:

“Questa cosa la voglio chiarire. Mi sembra frustrante è come se mettessi le punte a Dario, la trovo veramente una cosa ingiusta. Sapere che non arrivo al serale perché sono arrivata ultima in una cosa che non mi appartiene. Non sono proprio d’accordo”.

L’intervento di Cristiano

Il ragazzo sentendo la sua ex compagna di classe lamentarsi non può far altro che concordare e così decide di intervenire su Twitter, commentando un post:

Il ballerino non ha mai digerito la sconfitta subita. Infatti è stato eliminato proprio a causa di una sfida tra lui e Christian voluta proprio dal maestro Raimondo Todaro. Una sconfitta ingiusta anche secondo i suoi fan di Twitter che hanno mal digerito la sua eliminazione fin dall’inizio.

