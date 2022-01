Oggi è stata registrata la puntata di Amici che verrà mandata in onda Domenica 23 Gennaio alle ore 14 su Canale 5. Sarà un appuntamento più sereno quello con il talent show questa settimana, perché non ci sarà la strage che è accaduta domenica scorsa ma una sola eliminata. Ecco i dettagli.

L’eliminata della puntata di Amici

Da quando Rudy Zerbi ha voluto l’eliminazione dell’ultima persona nella classifica settimanale già diversi allievi sono stati fatti fuori. Questa volta tocca a Rea, la cantautrice bolognese e a volerlo è proprio Rudy in persona. La classe mostra grande vicinanza e commozione per l’uscita della ragazza, ma Maria De Filippi la consola: ha solo 18 anni e avrà tutto il tempo di prendersi la sua rivincita e affermarsi come accadde con Ultimo, che fu scartato proprio ai casting di Amici.

Gli ospiti di questa settimana

Gli ospiti presenti alla puntata di Amici sono: il presentatore Gerry Scotti e Franco 126.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Gerry Scotti ha giudicato la gara di cover e ha stilato questa classifica:

LDA 9

Sissi/ Crytical 8.5

Alex 8

Calma 8

Luigi 8- A

isha 7.5

Albe 7.5

Rea 7

Sfida Alex e Calma

Il nuovo allievo della scuola voluto da Rudy Zerbi è Calma, un rapper che ha una formazione internazionale (ha studiato a Londra) e ha pubblicato due brani “Per me sei troppo” e “Globuli bianchi“. Entra con l’approvazione di tutti e tre i professori di canto. Rudy l’ha voluto per sostituire i precedenti allievi e ha fatto bene. Oggi era in sfida (non eliminatoria) con Alex e ha vinto facilmente. A giudicarli c’era Adriano Pennino.

Ma il risultato non è piaciuto ad Alex e ha scatenato una discussione molto accesa con Rudy Zerbi.

Le prime maglie del serale

Gli allievi avranno tutti la maglia del serale. Gli è stata consegnata proprio nel corso della puntata. Sarà poi loro compito difenderla con le unghie con i denti se vorranno arrivare nel vivo del talent show.

Eliminazione di Mattia Zenzola

Mattia è ancora fermo per l’infortunio e la maestra Celentano non ci sta. Vuole mandarlo a casa. Il maestro Todaro si oppone: finché non riceverà un certificato del medico che afferma l’impossibilità di ballare del ragazzo, lui resterà. Ma la Celentano ha trovato due ballerini di latino americano che potrebbero sostituire il ragazzo: Danilo e Mario. Con il primo l’allievo della scuola ha discusso immediatamente perché Danilo ha battuto sei volte Mattia alle regionale. Netta la replica dell’allievo della scuola di Amici: alle mondiali l’ha battuto lui e sono più importanti.

Il ballerino Christian

Christian è stato bravissimo. È riuscito ad aggiudicarsi sia la prova Tim che quella Oreo. Ma la maestra Celentano implacabile gli ha detto: “Hai un bel movimento, ma i piedi a ciabatta!”

Le radio

In studio presenti anche le maggiori radio italiane per dare più visibilità ai ragazzi. Ci sono: RTL 102.5, Rds, Radio Zeta, R101, Subasio, che hanno il compito di giudicare gli inediti di Luigi e Albe, decidendo così quale possa passare sulle loro frequenze.

Per quanto riguarda Radio 101 Luigi non è ancora molto maturo, ma l’inedito è talmente bello che lo passeranno. I rappresentanti di Subasio si sono innamorati completamente del singolo di Luigi. Alla fine 3 radio trasmetteranno il suo inedito.

Per quanto riguarda quello di Albe 5 radio erano molto contente del suo inedito e lo trasmetteranno con grande soddisfazione di Anna Pettinelli. La docente si è divertita a prender in giro Rudy Zerbi perché il suo protegé Luigi non ha raggiunto lo stesso risultato di Albe.

Leggi anche Dove vedere la replica di Amici