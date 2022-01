Il tronista di Uomini e Donne Matteo Ranieri si sta cimentando nella conoscenza di due corteggiatrici in particolare, loro si chiamano Denise Mingiano e Federica Aversano. Ciascuna di loro ha alle spalle un trascorso molto pesante e difficile. Una per un motivo e una per un altro, tutte e due hanno lasciato senza parole il tronista. Specie Denise si è resa protagonista di una confessione molto intima inerente un suo problema di salute.

L’amara confessione di Denise Mingiano a Uomini e Donne

Denise Mingiano è una corteggiatrice di Matteo Ranieri a Uomini e Donne. Lei ha 29 anni ed è di Lecce. Nel corso delle prime esterne con il tronista ha raccontato parte della sua vita e del suo passato. Nello specifico, ha rivelato che i suoi genitori erano separati in casa, pertanto, lei non ha mai vissuto in un contesto sereno e amorevole. Le sue giornate erano fatte per lo più di lunghi silenzi e di tanta indifferenza. Proprio per tale ragione, non riuscendo più a sopportare un clima così ostile, la ragazza decise di andare a studiare a Londra.

Improvvisamente, però, fu spiazzata da un referto medico nel quale le fu diagnosticato un tumore. In quel momento, la giovane si sentì il mondo crollare addosso e non poté fare a meno di domandarsi: “Perché non potevo essere felice?” Quella scoperta, dunque, cambiò completamente il corso degli eventi e della sua vita. Una volta superato quell’insormontabile problema, però, la ragazza si è rimboccata nuovamente le maniche.

Il difficile trascorso anche di Federica

Per tale motivo, scelse di andare a lavorare in Australia e lì ha fatto per tre anni la cameriera a Melbourne. In tale occasione conobbe anche un ragazzo, del quale si innamorò perdutamente, ma che tuttavia non si rivelò essere sincero in quanto la tradì. Dopo questa ennesima batosta, dunque, Denise ha deciso di tornare in Italia e di provare a trovare l’amore dandosi una chance a Uomini e Donne.

Insomma, nonostante la sua giovane età, la ragazza ha avuto una vita molto difficile, fatta di tanti dolori, ma anche di tanta forza e responsabilità. Alla sua stregua, poi, c’è anche Federica, che anche ha una vita piuttosto complicata in quanto ha già un figlio di due anni che si chiama Luciano. La ragazza ha confessato in esterna di essere molto cauta con gli uomini, in quanto è rimasta piuttosto scottata dalla sua ultima relazione. Il padre di suo figlio, infatti, le giurò amore eterno e poi la lasciò dopo aver scoperto che fosse rimasta incinta.

