Nella puntata di oggi di Uomini e Donne, mercoledì 19 gennaio, sono stati ospiti due ex protagonisti del parterre, ovvero, Angela e Antonio. I due si sono conosciuti all’interno del talk show pomeridiano ed hanno deciso di lasciare la trasmissione insieme. Lasciando tutti senza parole, poi, i due hanno deciso addirittura di convolare a nozze. In studio è stato mandato in onda il video del matrimonio.

Angela e Antonio si sono sposati

Angela Paone e Antonio Stellaci si sono conosciuti a Uomini e Donne alcuni mesi fa. Dopo un bel po’ di tira e molla, poi, i protagonisti della coppia hanno deciso di uscire dallo studio insieme per proseguire la loro storia d’amore lontano dalle telecamere. Un giorno, poi, poco prima di Natale, hanno messo piede nuovamente negli studi Elios per fare un grande annuncio, ovvero, che di lì a poco si sarebbero sposati. La data delle nozze era fissata al 17 dicembre 2021.

I due erano profondamente legati a questo giorno, in quanto entrambi si sarebbero voluti sposare di venerdì 17. L’unica data più vicina che esaudiva questo desiderio cadeva proprio nel mese di dicembre. Per tale ragione, malgrado i due si conoscessero solo da alcuni mesi, hanno deciso di organizzare tutto in fretta e furia per scambiarsi le promesse il più presto possibile. Nel corso della messa in onda di oggi di Uomini e Donne, poi, la coppia è tornata in studio per raccontare come sia andata. (Clicca qui per il video)

Le emozioni a caldo dopo il matrimonio

Entrambi si sono detti profondamente felici ed emozionati per essere riusciti a concretizzare questo passo così importante. Angela ha detto:

“Sono felicissima e tanto emozionata, sono così contenta…so che molti non capiscono la tempistica, ma sono convinta che le cose vadano prese di petto”.

In studio, poi, sono stati mandati in onda dei piccoli pezzi volti ad immortalare il loro matrimonio. Dalle clip in questione si è vista Angela vestita di bianco, con un abito lungo a balze, percorrere il tragitto della sala comunale che l’avrebbe condotta dal suo futuro marito. Anche lui era molto elegante con addosso un abito scuro. La donna era estremamente emozionata, al punto da aver anche dimenticato di rimuovere la mascherina dal viso.

Il celebrante, poi, ha finalmente pronunciato le promesse finali con le quali Angela e Antonio sono stati dichiarati marito e moglie e si sono uniti in matrimonio. Adesso, malgrado i due vivano in due regioni diverse e stiano gradualmente mettendo a posto le faccende burocratiche, sono entrambi profondamente felici e desiderosi di viversi questo grande amore insieme.