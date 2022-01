Sophie Codegoni dopo la visita della mamma durante l’ultima diretta del Grande Fratello Vip è inevitabilmente cambiata nei confronti di Jessica Selassié. Nonostante i chiarimenti, le parole della madre non le dimentica. Anzi, si sono rafforzate nella sua mente da alcuni comportamenti della princess.

Sophie Codegoni contro Jessica

Durante la serata ha parlato con Federica riguardo al comportamento di Jessica Selassié e l’ha definita un’ingorda:

“L’amicizia si dimostra ed io gliel’ho dimostrata spesso. Io e lui (Alessandro Basciano ndr) ci siamo avvicinati subito. Le piace lui, le piace Barù. Capisci che è ingordigia questa, non colpo di fulmine! Le ho detto che le battute mi danno fastidio e le dice quando non ci sono. Lei ci prova! Certe battute non si fanno”.

Ma Federica non è tanto d’accordo con lei e cerca di farle vedere anche l’altro lato della medaglia, come hanno sottolineato gli utenti di Twitter:

sophie : lei (Jessica) fa troppo battutine federica : devi vedere anche chi gli da modo di farlo 🏹🏹🏹 #gfvip #jessvip #jeru pic.twitter.com/bd3xit2Ymz — mar | 💍 (@mar4isdead) January 19, 2022

Federica non è stata la scelta migliore da parte di Sophie Codegoni per sparlare di Jessica in quanto la ragazza nota per i suoi silenzi e la sua discrezione, in realtà le risponde in maniera estremamente lucida e cerca di farla ragionare:

“Io penso che voi dovete parlare da amiche, anche voi fate battute con lei per prenderla in giro. Si va avanti, siete due persone intelligenti. Io penso che lei ti voglia bene e che sia stata una cosa molto ingigantita. È brutto doversi evitare, non fate mettere bocca alle persone. Lei cercava di far capire ad Alessandro come sei fatta proprio perché c’erano continui litigi. Non è facile gestire la cosa dopo quello che è successo in puntata, sono parole forti dette da una persona più grande”.

Nonostante Federica non sia grande amica di nessuna delle due, ha dimostrato inaspettatamente di essere una perfetta paciera del Grande Fratello Vip. Ma sarà sufficiente?

Scusate ma io semplicemente godendo per Federica che con classe e maturità difende Jessica, e asfalta Sophie e Alessandro (che lei odia) #GFvip pic.twitter.com/1YwWibysgY — letteralmente alla frutta (@maryyii__) January 19, 2022

Leggi anche Dove vedere in streaming il GF VIP