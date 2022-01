Il Grande Fratello Vip 6 è una realtà a sé. Da tante esperienze di ex concorrenti sappiamo che la permanenza della camera fa dimenticare spesso la presenza di telecamere. A quanto pare anche la nuova protagonista di quest’edizione c’è cascata. Nathalie Caldonazzo ieri sera ha usato la parola “frocio” per riferirsi ad un suo ex verso il quale prova rancore. Vediamo come sono andate le cose.

Che cos’è successo?

Manila Nazzaro nella notte ha ricordato con gioia il compleanno del suo ex marito:

“Scusate ragazze che giorno è oggi? Ah sì oggi è 19, è il compleanno del mio ex marito. Ma vattene a f*****o!”

Nathalie Caldonazzo allora ha ricordato anche lei il compleanno del suo ex in questo modo:

“L’altro ieri era il compleanno del mio ex frocio!“

Resasi immediatamente conto dell’errore commesso ha esclamato: “Oh dio! E vabbè!”.

Non è Soleil, non è nemmeno Katia. E quindi nessun ipocrita si indignerà.#GFVIP pic.twitter.com/8swtaDSCtD — Luca Azzola (@LucaCharmedFan) January 19, 2022

A chi si riferiva Nathalie Caldonazzo? In un primo tempo si è pensato ad Andrea Ippoliti con il quale si è lasciata malissimo nel programma di Maria De Filippi Temptation Island. Ma lui risulta esser nato il 6 Febbraio 1973. Dunque chi è il suo ex che appella in questo modo?

Gli utenti del web hanno notato anche un’altra conversazione in cui Nathalie Caldonazzo ha detto qualcosa di “particolare”:

“Di donne ne basta una nella coppia! Gli uomini troppo (fa il gesto di toccarsi l’orecchio), che ci rubiamo i trucchi, non fa per me!”

Anche in questo caso tutto è stato documentato con un video:

Mo gli uomini che si curano sono tutti tacciati come gay, come se poi, se lo fossero, dovrebbero fa schifo. Se questo è un reality, la realtà mi fa schifo. #gfvip pic.twitter.com/cua1HKXplJ — Eʟsᴇ 🌸 (@nosleep_____) January 19, 2022

L’impegno di Nathalie Caldonazzo per la causa LGBTQIA+

Nathalie Caldonazzo in realtà tutto è fuorché omofoba. Infatti ha più volte testimoniato il suo appoggio per la causa arcobaleno. Non molti sanno che l’attrice è anche pittrice e ha realizzato un quadro di 1 metro per 1 metro sull’amore gay. A proposito della lotta contro l’omofobia ha detto:

“Vedo dei risultati importanti sull’omofobia. Stiamo crescendo soprattutto al sud, dove ho tanti amici omosessuali: in Sicilia, in Calabria, in Campania, che sono riusciti a sposarsi e realizzarsi. Evidentemente le loro famiglie hanno accettato il matrimonio gay. E questo mi sembra un bel progresso. Credo che due persone debbano potersi amare a prescindere dal sesso”.

Ma l’uscita di ieri sera come si colloca? Una sostenitrice dei diritti LGBTQIA+ dovrebbe essere conscia del fatto che una parola come “frocio” è un termine dispregiativo che nessuno dovrebbe utilizzare, nemmeno per appellare chi omosessuale non lo è. Che cosa farà Alfonso Signorini a riguardo? Quando si trattò di Katia Ricciarelli decise di soprassedere. Lo farà anche nel caso di Nathalie Caldonazzo? Intanto su Twitter gli utenti non apprezzano quanto detto dalla concorrente:

Vai a chiederlo agli omosessuali se essere chiamati ‘froc1o’ per loro è una cosa così normale come la intendete voi

Come al solito sapete incazzarvi solo se viene detto da una Katia ricciarelli e non da una Nathalie #gfvip https://t.co/tEJndajeMt — polemicosa101 (@polemicosa101) January 19, 2022

Ma c’è anche chi fa una distinzione tra il comportamento di Nathalie e quello di Katia perché non sono stati pronunciati nello contesto:

Oltretutto l’indignazione è una cosa seria. Se ci si indigna per tutto allo stesso modo si finisce per non indignarsi realmente di nulla. La frase di Nat va condannata? Si! Il tono, il contesto e l’intenzione era la stessa delle uscite di Katia? Assolutamente no. #gfvip — Ale… (@alepontecorvo) January 19, 2022