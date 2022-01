I festeggiamenti per il compleanno di Katia Ricciarelli non sono andati bene come sembra. Infatti ieri sera Lulù Selassié non ha vissuto bene le scelte fatte dai compagni di avventura per lo spettacolino messo in piedi. Ma sopratutto, la princess si è risentita per una frase indirizzata a Manuel Bortuzzo che ha sentito lei con grande sofferenza.

Cos’è successo a Manuel e Lulù?

Nella casa del Grande Fratello Vip 6 hanno messo in scena “Romeo e Giulietta”, ma Lulù si è rifiutata di partecipare allo spettacolo. Il motivo? Le parti assegnate. Quando Davide e Giucas Casella hanno provato a coinvolgerla ha risposto:

“Non lo voglio fare. Devo fare la cosa che Manuel è mio padre? Siamo noi l’unica coppia vera e innamorata qui dentro. Non mi va. Poi devo mettermi questo abito pieno di polvere? Non mi va mi sento male”.

A Lulù Selassié non va bene questa parte e anche quando si avvicina Valeria Marini risponde in tono seccato:

“Non mi va di farlo. Non mi piace che comunque io e Manuel che siamo la vera coppia del Grande Fratello Vip dobbiamo fare la parte che lui è mio padre e Sophie e Ale fanno Romeo e Giulietta”.

La vera ragione della rabbia di Lulù

Ma il comportamento di Lulù nascondeva un’altra ragione ben più profonda, che ha confidato al suo stesso fidanzato tra la vergogna e le lacrime:

“Sai cosa mi hanno detto? Che non è bello da vedere perché tu sei in sedia a rotelle. Mi dà fastidio e mi viene da piangere”.

Una frase molto grave e abilista, che discrimina fortemente il ragazzo. Manuel Bortuzzo ha voluto sapere chi l’avesse detta. Alla fine si è scoperto che era stata Jessica a pensarla e dirla alla sorella. La risposta di Lulù è stata lapidaria: “Sei stupida allora!”

Lulù piange perché voleva fare Giulietta nello spettacolo e dice a Manuel che non l’ha potuto fare perché lui non poteva fare Romeo in sedia a rotelle.

Tutti pensano sia stata Katia a dire una cosa così grave.

