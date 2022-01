Katia Ricciarelli dopo l’ingresso nella casa del Grande Fratello Vip 6 di Alfonso Signorini sta cercando di tenere un atteggiamento più “pacato” con i suoi coinquilini, evitando per quanto possibile qualunque discussione. Ma ovviamente, la voglia di parlare ed esprimere pareri personale su tutti non si è esaurita, così ora si confida con i suoi intimi, tra i quali c’è Kabir Bedi. Il neo arrivato è riuscito a ritagliarsi il suo spazio all’interno del reality con pacatezza e grande umiltà: ascolta tutti e si è dimostrato in più occasioni un uomo intelligente e avveduto. Per questo il pubblico da casa l’ha premiato nominandolo come “preferito” nella scorsa puntata.

La confessione di Katia Ricciarelli

Durante i festeggiamenti per il suo compleanno Katia Ricciarelli si è appartata con Kabir Bedi. Mentre tutti ballavano, ridevano e scherzavano lei ha notato l’atteggiamento di Delia Duran con grande fastidio. Così ha sbottato con il suo amico:

“Delia che ha fatto il valzer con te, ieri piangeva, stamattina piangeva perché suo marito l’ha trattata male. Alex, quello che stava con Soleil. Adesso è finito tutto”.

L’ex protagonista di Sandokan condivide l’opinione di Katia e lei continua:

“Ma dimmi Kabir, io sono anche stata giovane e sono stata molto amata ed ho molto amato ma non ho mai fatto di questi su e giù”.

Ecco il video:

Katia su Delia: stamattina piangeva, ora non ha più niente#GFVIP pic.twitter.com/xCpIXQP5GQ — Sam (@samcommenta) January 19, 2022

Il parere di Kabir Bedi sul triangolo Belliful

Ma Kabir Bedi ha un’idea molto precisa del Belliful Gate, per lui Alex Belli ama Soleil Sorge, ricambiato anche da lei, che non può più nascondere tale sentimento. Kabir sentenzia:

“La verità è che Delia ha perso Alex. Giusto, non giusto, contro legge, questo è un altro argomento. La realtà è che Alex ama Soleil e Soleil ama Alex”.

La cantante lirica condivide appieno l’opinione e gli risponde con grande veemenza: “Questo sicuro!“. L’ex Tigre della Malesia continua:

“Non è una relazione puro, di sola amicizia. Non è vero. Io l’ho detto l’altra notte a Soleil, se tu ammetti quello che è successo tu vinci. Se tu difendi che è una relazione pura, che è amicizia tu perdi. Rabbia è con lei, senso di essere abbandonato è con lei, senso di matrimonio distrutto è con lei. Se tuo amore è vero e profondo e tu dici così, ammetti, tu vinci“.

Katia Ricciarelli non è sembrata molto felice dall’espressione “tu vinci” e ha così concluso:

“Non hanno il coraggio di dichiarare i loro sentimenti veri, che sia amore, che sia odio, che sia vendetta. Io sono sempre stata molto sincera nella mia vita. Ho pagato a volte le conseguenze. Non sono mai stata con un uomo in maniera ipocrita. Se era amore era amore, quando non era più amore no. Ma sì, vediamo, forse, chissà… ma quando mai! L’amore non va così, l’amore è una specie di valanga che non puoi fermare”.

Katia Ricciarelli condivide con Soleil Sorge l’esperienza di essersi innamorata di un uomo sposato e per lui fare enormi salti mortali perché accecata da un sentimento vero. Ma quello tra Soleil e Alex è questo o no? Lui ha anche lasciato la casa per la moglie e continua in ogni caso a dichiararsi legato a Delia Duran.

🔴 Kabir: "La verità è che Delia ha perso Alex. La realtà è che Alex ama Soleil e Soleil ama Alex"

🔴 Katia: "Non hanno il coraggio di dichiarare i loro sentimenti veri" #gfvip #soleil #solex #jeru pic.twitter.com/EGuADZJaep — Enora (@ss6pt) January 19, 2022

