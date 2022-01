In queste ore il clima all’interno della casa del Grande Fratello Vip è diventato piuttosto infuocato. Tutto è nato nel giorno del compleanno di Katia Ricciarelli, quando la donna ha deciso di andare in confessionale con le sue fedeli compagne d’avventura, ovvero, Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Valeria Marini, però, pare volesse intrufolarsi e, a quel punto, tra la showgirl e l’influencer è scoppiato il caos. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Il probabile brutto gesto di Soleil verso Valeria

Tra Soleil Sorge e Valeria Marini c’è stata una discussione molto accesa all’interno della casa del GF Vip. Tra le due donne non c’è mai stato molto feeling, tuttavia, in queste ore c’è stato un evento che ha fatto traboccare il vaso. Nello specifico, Katia ha chiesto a Manila e a Soleil di andare in confessionale con lei per registrare un piccolo video in onore del suo compleanno. Le due protagoniste sono state ben felici di accompagnarla, tuttavia, c’è stato qualcuno che ci è rimasto un po’ male, ovvero, Valeria Marini.

A quanto pare, la showgirl avrebbe voluto prendere parte a questa simpatica scenetta, tuttavia, la Sorge non glielo avrebbe permesso. Soleil, infatti, sembrerebbe aver chiuso la porta del confessionale dietro di sé, impedendo di conseguenza a Valeria di entrarvi. Quest’ultima, allora, una volta che le tre sono uscite, si è avvicinata a Soleil per avere un confronto con lei. In tale occasione, la donna si è scagliata duramente contro la sua interlocutrice.

La lite tra la Marini e la Sorge

In particolar modo, le ha detto di essere rimasta molto male per essere stata “buttata fuori” dal confessionale. Dinanzi queste insinuazioni, però, Soleil ha replicato immediatamente dicendo: “Chiariamo questa cosa, perché nessuno mi parla in questo modo. Nessuno ti ha buttata fuori dal confessionale”. La Marini, allora, ha rincarato la dose proseguendo con un’insinuazione ancora più pesante. In particolare, ha detto: “Mi hai spinto e chiuso la porta“.

A quel punto, allora, la Sorge non ci ha più visto ed ha esortato la sua interlocutrice a riprendersi e a smetterla di comportarsi in questo modo così isterico. La Sorge, poi, per ferire nell’orgoglio la sua interlocutrice, le ha detto di essere ridicola in quanto si sarebbe voluta intrufolare in nel video per il compleanno di Katia Ricciarelli senza essere stata neppure invitata. Infine, l’influencer ha accusato anche la Marini di aver rovinato il compleanno di Katia con queste sceneggiate.

perché stavano in confessionale Katia e gli amici e soleil ha spinto fuori dal confessionale valeria, in realtà è valeria che ce l’ha con soleil #gfvip — 𝓕🦋 (@flalosh) January 19, 2022

Anche se nn se lo merita, l'amore incondizionato di #SoleilSorge verso Katia, l'ha portata a difenderla quando, come sempre valeria, si stava infilando nel confessionale, dove doveva entrare solo Katia e Sole nn l'ha fatta entrare. Valeria inventa che l'ha spinta #gfvip — Gli occhi e gli abbracci di Soleil (@AntoSoleKat) January 19, 2022