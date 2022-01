Inutile dire che il recente ingresso di Delia Duran, nella casa del Grande Fratello Vip, ha dato vita a diverse dinamiche. I rapporti tra i concorrenti sono cambiati e, in particolare, c’è stato un forte allontanamento tra Soleil Sorge e Manila Nazzaro. Le due, precedentemente, erano apparse piuttosto in sintonia. Le telecamere, infatti, più volte, avevano ripreso i loro dialoghi e le loro confidenze.

Negli ultimi giorni, però, sembra che Manila abbia deciso di avvicinarsi a Delia. Nella serata di ieri, Soleil Sorge e la moglie di Alex Belli hanno avuto un confronto proprio su questo argomento.

Ecco cosa è successo!

GF Vip, Delia Duran dalla parte di Manila Nazzaro

Delia Duran ha deciso di parlare con Soleil Sorge della posizione di Manila. Per un momento, la donna ha pensato di sorvolare sui contrasti avuti per via di Alex Belli e di concentrarsi solo sul benessere dell’ex Miss Italia:

Sai perché la ringrazio? Perché ha saputo ascoltarmi però mi ha parlato molto bene di te. Quindi non avere nessun dubbio nei confronti di Manila, davvero

Delia ha aggiunto anche di voler chiarire con Soleil. I loro scontri, infatti, hanno impedito a entrambe di osservare le cose da un altro punto di vista:

Io e te dobbiamo chiarire. Alla fine tu mi devi conoscere perché a volte sì, sono stata durissima, abbiamo avuto dei confronti bruttissimi, lo so. Poi dopo avremo la possibilità di parlare.

La reazione di Soleil Sorge

Soleil, però, non è apparsa affatto convinta delle parole di Delia Duran. Anche se quest’ultima ha provato in tutti i modi a difendere Manila Nazzaro, l’ex tronista di Uomini e Donne ha precisato di aver sofferto molto per la sua lontananza:

Mi ha mancato di vicinanza, non di rispetto, ma di vicinanza sì.

Sembra che le cose stiano decisamente cambiando. Al momento, pare prematuro esporsi con ipotesi azzardate, però, è probabile che, nei prossimi giorni, ci saranno ulteriori sviluppi che metteranno fine a tutta questa incertezza o che creeranno nuovi motivi di discussione.