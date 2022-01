Negli ultimi giorni, la casa del Grande Fratello Vip, è stata travolta da una serie di novità che hanno animato le dinamiche del reality. Ad esse, si è aggiunta anche la dichiarazione sentimentale di Barù. Il concorrente, seppur in modo del tutto inaspettato, ha rivelato di essere attratto da Soleil Sorge.

Stando ai commenti sui social network, buona parte del pubblico si era convinta del fatto che Barù volesse approfondire il rapporto con Jessica Selassié. In realtà, le cose stanno in modo totalmente diverso.

Ecco cosa è successo!

Nel giro di un mese, Barù è riuscito ad ambientarsi completamente nella casa del GF Vip. È entrato nelle dinamiche del gioco e ha imparato a conoscere i suoi compagni di avventura. Tra lui e Jessica Selassié è nato un rapporto speciale, però, le numerose differenze caratteriali hanno impedito loro di trasformare quell’amicizia in una relazione romantica.

Con grande sorpresa del pubblico, Barù, nelle ultime ore, ha rivelato a Giucas Casella di essere attratto da un’altra persona. Si tratta di Soleil Sorge che, dall’inizio del reality di Canale 5, è riuscita a far battere più di un cuore.



Al momento, non sappiamo ancora cosa ne pensa Soleil Sorge della dichiarazione di Barù. Potrebbe anche non venire mai a saperlo, ma il concorrente è apparso sicuro delle sue parole.

La conversazione con Giucas gli ha dato modo di esprimere la sua preferenza e di far comprendere qualcosa di nuovo agli affezionati spettatori:

Chi mi stuzzica di più? Secondo me sia per un pensierino erotico ma anche per altri motivi, andrei su Sole, probabilmente