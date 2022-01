Barbara D’Urso è tornata al timone di Pomeriggio 5 e nel corso della puntata di ieri, martedì 18 gennaio, ha affrontato anche l’argomento inerente il Grande Fratello Vip. In tale occasione, una sua opinionista, Silvana Giacobini, ha sganciato una vera e propria bomba in quanto ha svelato il contenuto di una conversazione avvenuta fuori onda tra lei e Delia Duran. Nello specifico, pare che la compagna di Alex Belli abbia involontariamente confessato alla sua interlocutrice tutta la verità sulla strategia che l’attore avrebbe usato al GF Vip. Scopriamo tutto quello che è emerso.

A Pomeriggio 5 si parla di Alex e Delia

Tra gli argomenti maggiormente discussi al GF Vip c’è, sicuramente, quello inerente il triangolo amoroso tra Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. In molti credono che la modella e l’attore fossero d’accordo sin dal primo momento sul fatto che Alex avrebbe dovuto flirtare con qualche coinquilina per generare un po’ di sgomento e creare dinamiche all’interno della casa. I due protagonisti, però, hanno sempre smentito questi pettegolezzi, ma in queste ore la faccenda è diventata piuttosto intricata.

Un’opinionista del programma pomeridiano di Barbar D’Urso, infatti, ha rivelato di aver avuto una conversazione privata con Delia, avvenuta durante un fuori onda di Pomeriggio 5. In tale occasione, l’opinionista chiese alla sua interlocutrice come facesse a sopportare i comportamenti di Alex adoperati all’interno della casa del GF Vip. Dinanzi questo quesito, la donna diede una risposta davvero spiazzante.

La Duran smascherata in un fuori onda

Stando a quanto rivelato dalla Giacobini, Delia rispose così:

“Guarda che Alex ha dato un brivido di novità e interesse a questo Grande Fratello Vip’.

Tale affermazione, dunque, lascia intendere che la donna fosse perfettamente a conoscenza della strategia che avrebbe adoperato il suo uomo in casa per far parlare di sé. In seguito, poi, l’opinionista ha detto che la coppia inizialmente era d’accordo sul da farsi. Tuttavia, con il passare del tempo la cosa è sfuggita di mano ad Alex e Soleil, al punto che sono andati parecchio oltre.

Questo, chiaramente, ha recato molto dolore nella Duran che, adesso, si sta trovando a fare i conti con delle conseguenze piuttosto amare. Proprio nella giornata di ieri, infatti, la modella ha avuto un crollo a seguito di un aereo volato sulla casa e diretto ad Alex e Soleil. In tale occasione, la protagonista ha palesato la volontà di chiudere la storia con Belli. Sarà davvero così?

L'opinionista di Barbara D'Urso tempo fa chiese a Delia:"Come fai a resistere?" (Nel vederlo con Soleil)

Delia:"Eh ma Alex ha dato un brivido alla trasmissione" E state ancora qui a credere a questi due. #gfvip #Pomeriggio5 — Rare 🎥 (@DioBenedicaMe) January 18, 2022