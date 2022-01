Nathaly Caldonazzo si trova in una posizione piuttosto delicata dopo le pesanti dichiarazioni che ha fatto al Grande Fratello Vip contro Alex Belli. La donna ha insinuato che il compagno di Delia Duran fosse un “narcisista patologico” e queste affermazioni non sono affatto piaciute ad Alex. Quest’ultimo, infatti, nel corso di un’intervista rilasciata a Casa Chi ha confessato di aver già aperto un fascicolo sulla concorrente. Scopriamo che cosa rischia.

La minaccia di diffide di Alex Belli

Nel corso della puntata di lunedì scorso del GF Vip c’è stato uno scontro piuttosto forte tra Nathaly Caldonazzo e Alex Belli. Tutto è iniziato nel momento in cui la showgirl ha accusato il compagno di Delia Duran di essere una persona pericolosa, in quanto affetta da una patologia psicologica alquanto importante. Il fatto che l’attenzione si sia spostata su tematiche così serie, però, non ha fatto certamente piacere ad Alex. Quest’ultimo, però, durante la puntata si è limitato semplicemente ad esortare la sua interlocutrice a badare bene ai termini adoperati in quanto la situazione si stava spostando su un piano molto diverso da quello dell’intrattenimento.

Ad ogni modo, se in studio Alex è stato piuttosto tranquillo, lo stesso non può dirsi per quanto rivelato a Casa Chi. L’attore, infatti, ha esordito sventolando dei fogli e dicendo: “Ho già pronto un fascicolo di diffide che tengo pronto perché non devo permettere a nessuno di attribuirmi queste patologie”. Secondo l’ex gieffino, il GF Vip è un programma che appartiene al mondo del gossip e dell’intrattenimento, pertanto, non si dovrebbe mai spostare l’attenzione sulla sfera delle malattie.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Il parere di Nathaly sul rapporto tra Delia e Alex è molto chiara: per lei c'è qualcosa che non va. #GFVIP pic.twitter.com/tgcnCGTSTS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

I rischi di Nathaly Caldonazzo al GF Vip

Malgrado Belli non abbia affatto gradito le uscite di Nathaly, però, ci ha tenuto a precisare che, almeno per il momento, non renderà ufficiali le diffide. Il giovane si augura che il Grande Fratello riesca a mediare tra lui e la Caldonazzo e riesca a convincere la donna a smetterla di marciare su questo piano, altrimenti si beccherà una bella diffida. Nello specifico, Alex ha detto: “La diffida la tengo ferma e spero che la produzione possa parlare con lei per cercare di arginare questa cosa senza passare per vie legali”.

A generare malcontento nell’attore, però, è stata anche la mancata reazione della sua compagna Delia Duran. Dinanzi simili accuse, infatti, l’attore si aspettava che la donna prendesse le sue parti, ma questo non è accaduto, anzi. Delia ha addirittura detto di essere d’accordo con Nathaly, proprio per tale ragione pare abbia preso la decisione di chiudere per sempre la relazione con Alex. Non ci resta che attendere la prossima puntata del GF Vip per saperne di più.