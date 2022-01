Sophie Codegoni è stata un’ex tronista di Uomini e Donne e attualmente si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip come concorrente. La giovane, specie nell’ultimo periodo, sta facendo molto parlare di sé per il flirt con Alessandro Basciano e per la rivalità con l’ormai ex amica Jessica Selassiè. Ad ogni modo, da casa ci sono delle persone che non stanno apprezzando molto il suo comportamento e tra di esse c’è anche un suo ex corteggiatore. Scopriamo di chi si tratta.

Il comportamento ambiguo di Sophie Codegoni al GF Vip

Il percorso di Sophie Codegoni all’interno della casa del GF Vip non si sta mostrando particolarmente lineare. La protagonista, infatti, si è spesso resa protagonista di comportamenti alquanto bizzarri che hanno generato un bel po’ di polemiche. In particolar modo, a suscitare sgomento è l’atteggiamento che ha assunto con alcuni uomini della casa.

A non trovarsi molto d’accordo con il suo comportamento è stato, soprattutto, un suo ex corteggiatore. I telespettatori di Uomini e Donne ricorderanno sicuramente che la giovane aveva tre pretendenti. Il primo era Matteo Ranieri, che poi si è rivelato essere la sua scelta, e poi c’erano Antonio Borza e Giorgio Di Bonaventura. Al termine del suo percorso la ragazza decise di arrivare con Matteo e Giorgio, optando per il primo.

La stoccata di un ex corteggiatore di Uomini e Donne

Ad ogni modo, in queste ore, a mostrare il suo disappunto nei confronti della giovane è stato Giorgio. Quest’ultimo, infatti, ha pubblicato una foto su Instagram alquanto esplicita. Anche se il nome di Sophie non è mai saltato fuori, l’immagine è estremamente chiara e palese a tutti. Il ragazzo ha pubblicato uno scatto effettuato all’interno dello studio di Maria De Filippi in cui sono ripresi lui e Matteo.

A corredo dell’immagine poi, è presente una didascalia alquanto perentoria. Nello specifico, il giovane ha scritto:

“365 giorni fa io e lui eravamo molto perplessi“.

Questa frase ha tutta l’aria di essere una velenosa stoccata alla Codegoni che, a quanto pare, anche se è passato un anno ormai, continua ad assumere atteggiamenti ambigui e a comportarsi in modo poco chiaro e lineare. Questa frecciatina arriverà all’orecchio della diretta interessata? Se si, come reagirà? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

