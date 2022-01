Subito dopo la messa in onda della puntata di lunedì 17 gennaio del Grande Fratello Vip, Soleil Sorge si è lasciata andare ad uno sfogo con Nathaly Caldonazzo durante il quale ha parlato del suo legame con Alex Belli. In tale occasione, finalmente, la giovane ha rivelato la reale entità del rapporto che li unisce. Scopriamo cosa ha detto.

Le confessioni di Soleil Sorge a Nathaly

Dopo un bel po’ di tempo, di silenzi e di frasi lasciate a metà, Soleil Sorge ha finalmente ammesso quello che c’è stato realmente tra lei e Alex. Nello specifico, la giovane si è lasciata andare con Nathaly ed ha esordito dicendo che, secondo il suo punto di vista, Alex e Delia fossero inizialmente d’accordo. I due avrebbero ponderato dall’esterno la questione e avrebbero deciso che Belli avrebbe dovuto creare delle dinamiche in casa.

Una volta trovatosi dentro, però, Alex si è fatto prendere la mano e la situazione è sfuggita al suo controllo. A tal proposito, ha detto: “Lui non si aspettava di trovare questa chimica con me”. In seguito ha aggiunto: “Si, ok, è sbocciata anche una chimica fisica, ma noi non volevamo questo”. Stando a quanto rivelato dalla ragazza, dunque, Alex si sarebbe comportato in modo sincero nei suoi confronti, malgrado all’inizio avesse altri progetti.

La passione e l’amore con Alex Belli

Soleil, poi, non ha potuto fare a meno di ammettere che le cose tra loro sono degenerate e sono arrivati anche all’innamoramento e alla passione. Pertanto, ha confessato: “C’era amore e passione, non posso negarlo“. Tuttavia, secondo la sua opinione, tutto questo legame non è stato abbastanza forte da spingere Alex ad interrompere la sua storia con Delia per stare con lei. Alex non vuole costruire un futuro con Soleil, malgrado abbia provato per lei delle emozioni fortissime, pertanto, la storia è destinata a finire così.

Soleil, però, dentro di sé non può non conservare un ricordo bellissimo di tutto quello che hanno vissuto. Tuttavia, adesso è tempo di andare avanti. La giovane ha ammesso che se si fosse lasciata andare a ciò che provava sarebbe accaduto molto di più, ma non c’erano i presupposti per farlo, quindi, ha sempre fatto bene a frenarsi.