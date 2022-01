La diretta del Grande Fratello Vip 6 ci riserva sempre nuove sorprese, ma questa volta proprio non era desiderata dalla produzione. Infatti durante la puntata di ieri Barù Gaetani è riuscito a vedere la grafica delle nomination in un momento in cui dovevano essere ancora tenute segrete.

Cos’è successo a Barù?

Ieri sera quando Barù è stato convocato da Alfonso Signorini per fare la sua nomination segreta, sul led che aveva di fronte per un attimo gli è apparsa la schermata con la situazione voti. Una schermata che lui non avrebbe dovuto vedere perché le nomination segrete non devono sapere come sta andando l’andamento delle nomination, così da fare la propria in libertà.

A riferire l’accaduto è proprio lo stesso nipote di Costantino Della Gherardesca, che racconta al suo amico Davide cosa sia accaduto dopo la puntata:

“Ho visto i numeri, è stato un flash. Però te eri tipo l’ultimo e pensavo avevi un solo voto”.

Sicuramente quanto è accaduto è frutto di un errore della regia o dei sistemi informatici e ormai non si può più rimediare in alcun modo, anche se difficilmente Barù avrebbe cambiato voto sulla base di quelli altrui per come l’abbiamo conosciuto sinora.

Ecco il video:

Davide a rischio di eliminazione

Barù ha già promesso di fare fuoco e fiamme nel caso in cui il suo amico Davide Silvestri, che è in nomination, esca fuori dalla casa:

“Se esci faccio guerra a tutti senza ritegno, aggressiva e a cielo aperto”.

Ecco il video:

Davide è in nomination con il concorrente unico Valeria e Giacomo, Federica e Jessica. Il rischio più forte di uscire però potrebbe averlo Federica o la coppia concorrente unico, perché il fandom di Jessica è molto forte, mentre per Davide probabilmente quello di Soleil potrebbe votare per lui.

