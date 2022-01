La madre di Sophie Codegoni è entrata nella casa del Grande Fratello Vip 6 durante l’ultima puntata e ha stupito il pubblico per il suo atteggiamento. Infatti anziché limitarsi ad una visita di circostanza e restare neutra rispetto al gioco all’interno della casa, è intervenuta nelle varie dinamiche dando consigli alla figlia e influenzando i suoi rapporti. Scopriamo cos’è successo e di chi ha parlato Valeria Pasciuti.

Le parole della mamma di Sophie Codegoni

Valeria Pasciuti arriva nella casa del GF VIP dal giardino, come tutti gli ospiti, mentre la figlia è freezata. Così ha il tempo di iniziare a parlare lei e svelarle qualcosa di importante:

“Sono venuta qua per darti una carica, forza, apri i tuoi occhioni che da un po’ li hai chiusi, negli ultimi giorni li stai aprendo. Fuori sei amata. Stai passando un messaggio stupendo che è quello della tua sensibilità, della tua maturità. L’età non determina la maturità perché l’età è esperienza, ma tu stai dimostrando tanta maturità. Continua così”.

Esordisce così la madre di Sophie Codegoni, elogiando la figlia e coccolandola, ma poi inizia a dare i suoi consigli strategici:

“Apri gli occhi quando parli di amicizia perché io ti seguo 24 ore su 24, a te qualcosa ti sfugge. L’amicizia deve andare su due binari e amica te l’ha dimostrato un’altra persona. Sai quale? Quella che tu non penserai mai: Soleil! Soleil è un’amica perché vi siete dette le cose in faccia, perché vi siete scannate ma è diretta, ti dice quello che è davanti, non dietro le spalle amore mio. Perché dietro le spalle siamo tutti capaci”.

Sophie, la mamma e Alessandro Basciano

La mamma di Sophie Codegoni dice la sua anche sul rapporto con Alessandro Basciano. Esordisce così:

“E poi bellissimo Alessandro, che però mi fa arrabbiare anche lui perché comunque i toni meno”.

Alfonso Signorini vedendo la situazione fa arrivare Alessandro Basciano mentre le due donne si scambiano complimenti e coccole da lontano. Ma quando arriva il ragazzo continua:

“Vi seguo 24 ore su 24, vi conosco a pennello, più di quanto voi pensiate. E basta litigare. Promettimelo Alessandro. Io ti dico la verità: Sophie è difficile perché è molto chiusa però penso che tu sappia il motivo perché Sophie è così restia con gli uomini, perché ha passato delle cose non belle”.

La figlia felice ha riso: “Hai visto?”

La mamma riprende convinta:

“Sì, lui merita tanta attenzione, ma – e si rivolge al ragazzo– anche lei merita perché tanta attenzione. L’altra sera non hai fatto passare un bel messaggio Alessandro, te lo dico perché sei un papà, io sono una mamma, e se un giorno dovesse essere trattato così tuo figlio, non saresti felice”.

Il fidanzato prova a difendersi dicendo che avevano litigato. Ma Valeria Pasciuti segue il suo obiettivo con tenacia:

“Ci stanno le litigate ma bisogna far passare dei messaggi a casa diversi, perché poi dopo la gente dice “Ma Alessandro maschilista, narcisista” e tu fondamentalmente non lo sei. Lo so perché abbiamo un amico in comune, Amedeo e tra l’altro mi ha detto di ricordarti le parole che ti ha detto prima di entrare. Alessandro impara anche tu ad aprire gli occhi perché una persona vicino a voi non è quella che pensate. Ti sto cazziano eh!”

Jessica sgridata dalla madre di Sophie

Alfonso Signorini coglie subito la palla al balzo e le chiede di chi parlasse. La donna senza peli sulla lingua: Jessica. Così, un’imbarazzata princess Selassié arriva in giardino per incontrare Valeria Pasciuti.

Sophie cerca di frenare la mamma dicendole che ci tiene molto a Jessica, Lulù e Clarissa Selassié, per lei sono come delle sorelle, ma la madre non si ferma e le dice: “Massaggialo tu lui che sei anche brava a massaggiare!“. E dopo la stoccatina alla figlia passa subito a Jessica:

“Buonasera Jessica, perché non dici le cose in faccia? Io sono qua per farti passare un messaggio: saresti neanche da dover considerare per quello che io sento e la gente sente. Oggi potevi evitare di parlare con Alessandro mentre gli mettevi il cerottino. E tu Alessandro non ridere mentre lei ti fa queste battute!”

Jessica, Lulù e la mamma di Sophie

Valeria Pasciuti dimostrando grande conoscenza di quanto accade nella casa del GF VIP ricorda a Jessica le parole di sua sorella Lulù, quando l’altro giorno l’ha sgridata perché non deve intromettersi tra Alessandro e Sophie.

“Lulù ha capito il messaggio che tu stai facendo passare fuori: orribile. Perché l’amicizia non è questo. Si devono dire le cose in faccia. Ti piace Alessandro? Dillo”.

La ragazza prova a difendersi, ma la madre la mette a posto ricordandole che Alessandro Basciano non l’ha scelta e lei deve smetterla con le battutine.

“Fai bruttissima figura. Non ascoltare il mio consiglio che io non sono niente per te. Ascolta e ricordati le parole di Lulù. Erano sante. Tu te la sei presa con tua sorella quando ha detto una verità: stai facendo brutta figura. Te lo ripeto io da fuori. Ho già speso troppe parole per te“.

La Bridget Jones del GF VIP 6

La ragazza se ne va quasi in lacrime e agli altri ragazzi della casa dice:

“Ma io quello che dico lo dico davanti a loro. Sono anche loro che mi hanno dato la possibilità di fare queste battute!”

Alfonso Signorini rassicura subito Jessica Selassié:

“Jessi non è vero che tu hai un’immagine orribile all’esterno. Ti devo dire anzi, che soprattutto da parte di molte ragazze, molte donne, che vivono la tua stessa situazione, cioè di chi ha il ragazzo della migliore amica che magari sotto sotto gli piace pure a lei e vivono lo stesso imbarazzo. Ti stai lentamente trasformando in una Bridget Jones del GF VIP. Non pensare che tutto questo sia qualcosa di sbagliato“.

Ma non basta. Sophie si lega al dito le parole della mamma e la nomina perché “Se mamma mi ha detto di aprire gli occhi c’è qualcosa che devo capire”. Quando finisce la puntata Jessica è distrutta e in lacrime dice a Sophie:

“Io non voglio passare per stronza, per quella che ci prova con l’amica del ragazzo perché non l’ho mai fatto”.

Una visita poco gradita al pubblico

L’atteggiamento di Valeria Pasciuti non è piaciuto per niente agli utenti del web. Tantissimi i commenti contro di lei durante la diretta per il suo intervento così forte nelle dinamiche di gioco:

La differenza tra la madre di Gian che avrebbe potuto dire di tutto su Sophie,ma non ha proprio toccato l’argomento, salutando lei, Soleil e Federica.

E poi la madre di Sophie che invece di raddrizzare e pensare alla figlia pensa ad affossare un’altra ragazza.

Signore si nasce. — 🦋Alessia🦋 (@alessia_1405) January 18, 2022

