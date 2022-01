L’edizione 2022 dell’Isola dei famosi partirà subito dopo la fine del GF Vip 6. Alla guida ci sarà, ancora una volta, Ilary Blasi, la quale verrà affiancata da due opinionisti del tutto nuovi, ovvero, Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Se il cast che occuperà gli studi Mediaset è stato svelato, però, molti dubbi restano ancora sui naufraghi che abiteranno le meravigliose spiagge dell’Honduras. Proprio in queste ore sono trapelate delle informazioni molto interessanti in merito.

La prima coppia di concorrenti dell’Isola dei famosi 2022

Pian piano stanno trapelando sempre più anticipazioni sull’Isola dei famosi 2022. Dopo la notizia inerente gli opinionisti di questa edizione, infatti, sono trapelati anche i nomi delle prime due coppie di concorrenti. Parliamo di coppie in quanto, così come spesso accade al GF Vip, anche in quest0altro reality show si è deciso di far partecipare concorrenti legati tra loro. In questo caso si tratta di un legame parentale in quanto si tratta di madre e figlio.

La prima coppia è quella formata da Carmen Di Pietro e suo figlio Alessandro Iannoni. Carmen è una showgirl spumeggiante, che ha partecipato ad altri reality show e programmi televisivi riuscendo sempre a far parlare di sé. Lei è stata sposata con il corrispondente del Tg1 da Londra Sandro Paternostro, il quale però, è scomparso solo due anni dopo le loro nozze. Successivamente, poi, ha avuto una storia con Giuseppe Iannoni, da cui ha avuto due figli, Alessandro, appunto, e Carmelina.

La seconda coppia di questo reality show

La sua partecipazione all’Isola dei famosi 2022 sarà certamente un contributo eccezionale per le dinamiche che si verranno a creare nel gruppo. Per quanto riguarda la seconda coppia, invece, anche loro due sono due personaggi molto interessanti. Stiamo parlando dell’ex pornostar Ilona Staller, in arte Cicciolina, e di suo figlio Ludwig Maximilian Koons, nato dal matrimonio tra la donna e Jeff Koons.

Il loro matrimonio, però, non è sempre stato rose e fiori, anzi, terminò diversi anni fa in maniera anche piuttosto burrascosa. L’obiettivo di Ludwig è quello di entrare a far parte del mondo del cinema e chissà che questa esperienza televisiva non sia in grado di offrirgli la visibilità necessaria per farsi notare e per emergere in questo settore. Al momento, questi sono gli unici quattro nomi trapelati in relazione ai concorrenti di questa edizione del reality show incentrato sulla sopravvivenza. Non ci resta che attendere per scoprire chi saranno gli altri partecipanti.