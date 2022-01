Chi è finito in nomination nella puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip 6? La prima a concorrente ad andare al televoto è stata Federica Calemme, nominata da Kabir Bedi in qualità di preferito del pubblico. Col senno di poi una dinamica scontata, alla luce del distacco in questi ultimi giorni tra Federica e Gianmaria Antinolfi. Insomma, no storia, no party. La vittoria di Kabir è un segnale importante per tutta la casa del Grande Fratello Vip, e soprattutto per chi ha mancato di rispetto all’attore indiano in questi primi giorni di permanenza all’interno della casa del GF Vip.

Oltre a Kabir Bedi, gli immuni alle nomination sono stati Manuel Bortuzzo, Barù e Alessandro Basciano (preferiti della casa), a cui si aggiungono Soleil Sorge (preferita di Sonia Bruganelli) e Giucas Casella (preferito di Adriana Volpe).

Chi è finito in nomination ieri sera al Grande Fratello Vip 6?

Insieme a Federica Calemme sono finiti al televoto Davide Silvestri, Jessica Selassié e la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis. Il meno votato del pubblico sarà il nuovo eliminato del programma.

Il televoto è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi salvare tra Davide, Federica, Jessica e Valeria-Giacomo. #GFVIP pic.twitter.com/v7OMSwOHkU — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 18, 2022

Senza nemmeno guardare i primi risultati dei sondaggi online, il nome di Federica è forse quello meno quotato. Davide, soprattutto per la prima parte del programma, gode ancora della stima della maggior parte del pubblico. Non dovrebbero avere problemi nemmeno Valeria e Giacomo, nonostante una bella tirata d’orecchie ricevuta da Alfonso Signorini nella diretta di ieri.

Un discorso a parte lo merita Jessica, attaccata a sorpresa dalla madre di Sophie Codegoni per il suo comportamento con Alessandro Basciano. Jessica è di gran lunga la preferita dei social insieme a Barù, dunque non avrà problemi a salvarsi. Quello che ora si augurano i suoi fan è che prenda una decisione definitiva su Sophie, allontanandosi il più possibile dall’ex tronista.

Ecco chi ha nominato chi:

Nathaly nomina Davide

Davide nomina Nathaly

Jessica nomina Sophie

Katia nomina Miriana

Federica nomina Davide

Manila nomina Jessica

Valeria e Giacomo nominano Gianmaria

Lulù nomina Davide

Gianmaria nomina Valeria e Giacomo

Sophie nomina Jessica

Miriana nomina Valeria e Giacomo

Kabir nomina Gianmaria

Soleil nomina Jessica

Manuel nomina Sophie

Barù nomina Lulù

Alessandro nomina Valeria e Giacomo

Giucas nomina Nathaly

Chi sarà il nuovo eliminato del Grande Fratello Vip 6? Federica Calemme non ha speranze oppure ci sarà un colpo di scena in settimana? Staremo a vedere. Intanto a noi non resta che darvi appuntamento a venerdì prossimo, quando andrà in onda la trentaseiesima puntata del GF Vip.

