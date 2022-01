Le ultime news dalla casa del Grande Fratello Vip 6 fanno riferimento alla puntata di lunedì 17 gennaio. Ecco le ultime notizie sulla trentacinquesima diretta in onda in prima serata su Canale 5.

Chi è stato il concorrente più votato dal pubblico al televoto? Chi è finito in nomination? Di seguito il riassunto di quanto è successo e i video più importanti.

Le news dell’ultim’ora del Grande Fratello Vip

La trentacinquesima puntata del Grande Fratello Vip 6 si apre con il triangolo tra Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. All’inizio Alfonso Signorini fa leggere a Delia un tweet pubblicato nelle ore precedenti dal marito, nel quale l’ex attore di Centovetrine spende belle parole per Soleil ignorando del tutto o quasi la modella venezuelana.

📰 Segui Tutto.TV su Google News , selezionaci tra i preferiti cliccando la stellina

Ah queste news flash che entrano nella Casa… 🔥 #GFVIP pic.twitter.com/JrrD43awfS — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Delia Duran dopo poco chiede di poter avere un confronto con Alex Belli, scatenando l’ilarità di Soleil e della stessa Adriana Volpe, che trova assurda tutta la situazione venutasi a creare da una settimana a questa parte. L’intenzione della modella e attrice sudamericana è di chiudere definitivamente la storia con Alex, non riuscendo più a sopportare il comportamento dell’uomo.

Delia vuole prendere una decisione sul suo futuro con Alex… nel frattempo, Soleil esprime qualche perplessità. #GFVIP pic.twitter.com/4eG7ZIDdSW — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Dopo il lungo blocco dedicato al triangolo tra Delia, Alex e Soleil, Alfonso Signorini propone al pubblico il tentativo di chiarimento tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli. Nathaly, offesa dalle parole che l’opinionista del Grande Fratello Vip aveva pronunciato nella puntata di venerdì, con le quali aveva sminuito la sua carriera lavorativa, ha attaccato a sua volta la Bruganelli, chiedendosi quale fosse la sua storia e tirando in ballo l’aereo privato di Paolo Bonolis. In puntata la Caldonazzo ha visto la Storia Instagram dedicatale dalla Bruganelli, ma la showgirl rimane sulle sue, confermando la mancanza di rispetto avuta dall’opinionista tre giorni prima.

È arrivato il momento del chiarimento tra Sonia e Nathaly… ma al momento nessuna speranza di riuscita. #GFVIP pic.twitter.com/ysoVYdgSZh — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Intanto si avvicina il compleanno di Katia Ricciarelli, che alla mezzanotte compirà 76 anni. Per l’occasione, i concorrenti del GF Vip e il pubblico da casa possono vedere un filmato nel quale la soprano riassume le vicissitudini che in passato la famiglia di Katia ha dovuto affrontare, portando la stessa Ricciarelli ad essere a volte ruvida con le altre persone, assumendo in automatico una posizione di auto-difesa.

La storia della famiglia di Katia, tantissime prove difficili da superare… vicende ricche di sofferenza che a volte la portano ad essere ruvida. A difendersi dagli altri. #GFVIP pic.twitter.com/J0LPNk4LVE — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Non è però ancora tempo di festeggiamenti. Nathaly Caldonazzo riceve la visita della madre, che le conferma di essere molto amata fuori dalla casa. Poco prima, Nathaly aveva parlato della sua storia d’amore con l’indimenticato attore Massimo Troisi, con il quale aveva condiviso tutto, dalla passione ai viaggi, fino alla malattia.

Tutto l'affetto della famiglia di Nathaly, accompagnata e sostenuta in questa grande avventura di #GFVIP. ❤️ pic.twitter.com/I3dja0AvBC — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Arriva il momento di conoscere il nome del preferito del pubblico. Alfonso Signorini apre la busta e comunica ai concorrenti al televoto che il più votato da casa è Kabir Bedi, che supera dunque la coppia Valeria Marini-Giacomo Urtis e Federica Calemme. L’attore ha colpito tutti per la sua profonda umanità e potrebbe diventare una bella sorpresa da qui alla fine del reality show.

Il pubblico ha deciso che il preferito è… KABIR! #GFVIP pic.twitter.com/3pfo34fbY4 — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Oltre ad essersi guadagnato l’immunità, ora Kabir è chiamato a scegliere il concorrente da mandare direttamente al televoto di venerdì. La scelta ricade su Federica Calemme, che dopo i tentennamenti nella storia con Gianmaria Antinolfi è caduto un po’ in disgrazia agli occhi dei telespettatori e degli utenti sui social.

Federica è a rischio eliminazione: Kabir ha scelto di mandarla direttamente in nomination questa sera. #GFVIP pic.twitter.com/XgbyoNguqg — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Allo scoccare della mezzanotte giungono puntuali gli auguri di tutto il programma per Katia Ricciarelli, sicuramente una delle protagoniste di quest’edizione del GF Vip, nel bene e nel male. La soprano ringrazia, rivelando che è la prima volta per lei che festeggia il compleanno lontano da casa. D’altronde c’è sempre una prima volta per tutto…

Buon compleanno, Katia! Un compleanno super speciale per te! ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/n9Mpl4QQ8k — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Un po’ in ritardo, a ricevere gli auguri è anche Kabir: per l’attore indiano c’è un video-messaggio da parte della moglie, che spende bellissime parole per l’uomo della sua vita.

Gli auguri più belli, più attesi, più amorevoli e speciali. Auguri Kabir, gigante gentile. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/uEAOaIGcOV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Nel finale di puntata, prima delle nomination, Sophie Codegoni riceve la visita della madre. A sorpresa, la donna attacca pesantemente Jessica, rivelando alla figlia che la principessa in più di un’occasione ha parlato male di lei alle spalle. Restando in tema, la madre di Sophie ha consigliato alla figlia di vedere in Soleil la sua vera amica all’interno della casa. Parole forti, destinate a far discutere, e che portano Jessica a piangere in diretta. Le due riusciranno a fare pace?

"L'amicizia deve andare su due binari, uguali"… Sophie riceve un avvertimento ed un prezioso consiglio da sua mamma. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/YHPBb4HbGR — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Il nostro riassunto della puntata di ieri sera termina qui. Per conoscere le nomination e i nomi dei concorrenti al televoto di venerdì vi invitiamo a leggere l’articolo sui nominati della puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip.

Ti potrebbe interessare anche: Dove e come rivedere la replica dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 6