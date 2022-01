Giulia Salemi si sta mostrando un’ottima conduttrice del GF VIP PARTY insieme a Gaia Zorzi. Sa intrattenere con intelligenza e umorismo e inoltre si muove molto bene all’interno delle dinamiche della casa. Del resto anche lei partecipò al Grande Fratello Vip, nell’edizione dell’anno scorso in cui incontrò il suo grande amore Pierpaolo Pretelli.

Ma c’è una persona che l’ha colpita in particolar modo e per la quale ha sentito la necessità di esprimere tutta la sua stima anche sui social. È Nathalie Caldonazzo. La concorrente che sta riscuotendo sempre più consensi nel pubblico e tra i vip, tanto che Antonella Elia è una sua grande fan e ad ogni puntata fa il tifo per lei.

Il messaggio di Giulia Salemi

Ieri Giulia ha voluto rendere omaggio alla new entry del GF VIP Nathalie Caldonazzo attraverso un tweet:

Che piacevole scoperta Nathaly … dietro una forte corazza c’è sempre una fragile donna con tanta sofferenza alle spalle ❤️ #gfvip #gfvipparty — Giulia Salemi (@GiuliaSalemi93) January 17, 2022

Sicuramente uscita dalla casa le due donne avranno modo di confrontarsi e parlare e chissà, magari la rivedremo in un collegamento del GF VIP PARTY.

