Nel corso della puntata del 17 gennaio del Grande Fratello Vip c’è stata una querelle piuttosto sgradevole tra Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo. Tutto ha avuto inizio nella puntata di venerdì scorso, quando l’opinionista aveva insinuato che la concorrente non avesse una grande storia alle sue spalle. Quelle parole hanno turbato molto la Caldonazzo che, infatti, non ha perso occasione per replicare, pertanto, la puntata di lunedì è stata la resa dei conti. Scopriamo cosa è successo.

Lo scontro tra Sonia e Nathaly al GF Vip

Sonia Bruganelli e Nathaly Caldonazzo sono giunte al rush finale. Le due donne hanno avuto modo di confrontarsi durante la scorsa messa in onda del GF Vip e se ne sono dette di cotte e di crude. Tutto è cominciato da Sonia, che nella puntata di venerdì aveva alluso al fatto che la sua interlocutrice non avesse una grande carriera. La Caldonazzo in questi giorni ha sbottato in casa contro l’opinionista dicendo che se lei è ricca e famosa è solo perché ha sposato un uomo che ha un aereo privato.

Di fronte a queste pesanti insinuazioni, il confronto è stato inevitabile. Sonia, infatti, ha replicato dicendo di comprendere l’astio di Nathaly nei suoi confronti, non solo per quanto accaduto al GF Vip, ma anche per una faccenda pregressa che le riguarda. La moglie di Paolo Bonolis, infatti, ha raccontato di aver conosciuto Nathaly all’inaugurazione del suo negozio. A tal proposito, ha raccontato un aneddoto alquanto imbarazzante che riguarda il denaro.

L’aneddoto sul denaro tra la Bruganelli e la Caldonazzo

Nello specifico, la Bruganelli ha rivelato che la Caldonazzo “pretendeva” di non pagare una borsa che aveva intenzione di acquistare. Sonia, però, non conoscendola minimamente, le disse che se avesse voluto quell’articolo avrebbe dovuto pagarlo, a prescindere da chi fosse, sta di fatto che Nathaly ha pagato 80 euro. Da quel momento in poi, dunque, tra le due donne non è mai corso buon sangue e questo sarebbe il motivo celato dietro le frecciatine che si sono lanciate in questi giorni.

Scontro tra Nathalie e Sonia: tutto per colpa di un cadeau da 80 euro? 😅#Mattino5#GFVIP pic.twitter.com/GL4ejlPfTE — Mattino5 (@mattino5) January 18, 2022

Il pubblico da casa, però, non ha molto apprezzato la sfera sulla quale si è sviluppata la discussione. Tirare in ballo i soldi, infatti, è stata vista come una mossa davvero pessima e fuori luogo da parte della Bruganelli. In molti, infatti, sembrano propendere per l’attuale concorrente del GF Vip che, per molti, si sarebbe egregiamente difesa dalle brutte insinuazioni della moglie di Paolo Bonolis.

Dopo oggi ormai ne sono certo, Nathaly è la Stefania Orlando che mancava a questa edizione#gfvip pic.twitter.com/zCfSHt5v3f — Andrea (@Pricefield_2103) January 17, 2022