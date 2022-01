Anche se il percorso di Kabir Bedi nella casa del Grande Fratello Vip è iniziato da poco, il pubblico ha già dimostrato di sostenerlo e di apprezzare il suo animo pacato. In occasione dei suoi 76 anni, la moglie Parveen Dusanj Bedi, nella puntata di ieri 17 gennaio, ha deciso di inviargli un messaggio colmo di amore. Le sue parole affettuose hanno commosso sia Kabir che gli affezionati spettatori.

La sua tenerezza, però, non le ha impedito di schierarsi contro Alex Belli. Infatti, sul suo profilo Twitter, è comparso un post carico d’astio.

Ecco cosa è successo!

GF Vip, Kabir si scioglie davanti alle parole della moglie

Gli auguri più belli, più attesi, più amorevoli e speciali. Auguri Kabir, gigante gentile. ❤️ #GFVIP pic.twitter.com/uEAOaIGcOV — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2022

Oltre agli scontri e ai continui battibecchi, la diretta di ieri sera del GF Vip ha dato spazio anche a un momento di tenerezza. La moglie di Kabir Bedi, infatti, tramite la produzione, ha fatto recapitare all’uomo un video davvero speciale per augurargli un felice compleanno:

Ti auguro un felice compleanno ed auguro a noi un buon anniversario. Mi manchi, mi manchi e mi manchi, ma ti vedo ogni giorno in televisione. E’ meraviglioso e surreale e stai andando così bene

Parveen Dusanj Bedi ha anche posto l’accento sulle caratteristiche che, da sempre, fanno parte dell’uomo di cui si si è innamorata:

Kabir, continua a sorridere ed a condividere la tua energia, adoro le tue risate. C’è una cosa che ho imparato dalla nostra vita insieme: la vita è una grande avventura, quindi goditi anche questa di avventura

L’attore ha accolto le sue parole con gioia e commozione, tanto da non riuscire a trattenere le lacrime.

La moglie di Kabir Bedi si scaglia contro Alex Belli

La donna, però, ha attirato l’attenzione anche per un altro motivo: il post scritto contro Alex Belli. Ha ammesso di non riuscire a capire il motivo per cui le donne siano affascinate da lui. Ha invitato Soleil Sorge e Delia Duran a lasciarlo stare e a continuare con le loro vite. Secondo lei, le due concorrenti non hanno bisogno dell’attore per essere felici:

Abbandonate quel ragazzo e costruite le vostre vite ragazze! Lui è una “CATTIVA NOTIZIA”

Ha aggiunto anche che, a suo parere, non vale la pena ridursi così per alzare gli indici di ascolto del reality di Canale 5. L’attore deciderà di controbattere? O preferirà rimanere in silenzio? Per scoprirlo non ci resterà che seguire i prossimi sviluppi.