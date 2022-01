All’interno della casa del Grande Fratello Vip, le Nomination sono, da sempre, motivo di incomprensioni e di contrasti. Anche dopo la diretta di ieri 17 gennaio, si è alzato un grande polverone per via delle immunità. In particolare, Katia Ricciarelli non ha apprezzato il fatto che Soleil Sorge fosse nuovamente esclusa dalla votazione.

La cantante lirica, desiderosa di ottenere giustizia, ne ha parlato con altri concorrenti del reality di Canale 5. Valeria Marini e Miriana Trevisan le hanno dato subito il loro supporto visto che la pensano nello stesso identico modo.

Ecco cosa è successo!

Katia Ricciarelli volta le spalle a Soleil e la critica

Katia Ricciarelli è rimasta molto turbata dalla puntata di ieri sera del GF Vip. Subito dopo la diretta, infatti, non ha potuto fare a meno di criticare l’immunità ottenuta da Soleil Sorge. Trova ingiusto che l’ex corteggiatrici di Uomini e Donne non possa essere mai nominata dai suoi compagni di avventura.

Pure Soleil che continua a essere salvata dalle opinioniste. Ogni volta così

È raro che la cantante critichi apertamente Soleil Sorge. Le due, fin dall’inizio del gioco, hanno sempre dimostrato di avere un ottimo rapporto e di essere in grande sintonia. Solo qualche giorno fa, Soleil aveva preso le difese di Katia davanti alle accuse ricevute.

Valeria e Miriana dalla parte di Katia Ricciarelli

Valeria Marini, Miriana Trevisan e Davide Silvestri hanno ascoltato, con interesse, lo sfogo di Katia. Le prime due, in particolare, si sono mostrate molto solidali nei suoi confronti.

Miriana Trevisan ha ammesso di non condividere la motivazione data da Sonia Bruganelli. Secondo lei, Soleil Sorge non sarebbe dovuta essere immune.

Anche Valeria Marini ha espresso un pensiero molto simile:

Doveva essere salvata Katia oggi, è il suo compleanno!

ma Katia c'è o ci fa?

Soleil è in nomination una settimana si e l'altra pure mentre lei l'unica volta che è stata in nomination il grande fratello per non rischiare di farla uscire ha reso la nomination non eliminatoria.

E se fosse una vera amica lo avrebbe accettato.#Gfvip pic.twitter.com/NEtAsCcaKS — 🌹𝑅𝑎𝑛 (@Chiara1294) January 18, 2022

Cosa accadrà nella diretta di venerdì 21 gennaio? Gli equilibri cambieranno o Soleil Sorge continuerà a essere immune?

