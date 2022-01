In queste ore, sul tetto della casa del Grande Fratello Vip è volato un aereo dedicato ad Alex Belli e Soleil Sorge. Quest’ultima, chiaramente, si è mostrata particolarmente felice per il bellissimo gesto ed ha alluso al fatto che il mittente sarebbe potuto essere addirittura l’attore. Ad ogni modo, se da un lato questo evento ha portato una gioia, dall’altro ha generato un vero e proprio crollo. Delia Duran, infatti, è scoppiata in lacrime ed ha detto di essere giunta ad una decisione importante.

Il bellissimo aereo per Alex e Soleil

L’ingresso in casa di Delia Duran ha, certamente, scombussolato gli equilibri. Ad ogni modo, almeno per il momento, la più turbata sembra essere proprio la modella. Alcuni fan della coppia formata da Soleil e Alex, infatti, hanno deciso di mandare un aereo alla ragazza per rincuorarla e per non far sì che dimentichi tutto quello che c’è stato con l’attore. L’aereo in questione riportava la seguente scritta:

“Solex its real always connected”.

La Sorge, nel momento in cui ha preso visione del bellissimo gesto, ha voluto rincarare la dose dicendo: “Me l’ha mandato Alex“. Tale provocazione ha sortito esattamente l’effetto sperato in quanto Delia ha avuto un crollo. La donna si è confidata con alcune coinquiline ed ha detto di essere arrivata davvero al culmine. Non crede di meritare tutta questa sofferenza, pertanto, adesso è il momento di prendere una decisione, una volta per tutte.

Il crollo di Delia Duran e la drastica decisione

Delia Duran, infatti, sfogandosi con Manila Nazzaro, ha detto di aver maturato la consapevolezza di dover interrompere la sua storia con Belli. A tal proposito, ha detto: “Aveva ragione Nathaly per quello che mi aveva detto non ce la faccio più. Basta prendermi in giro, basta!” La donna aveva chiesto una sola cosa al suo uomo, ovvero, quella di portarle rispetto e di non parlare più di Soleil ma, a quanto pare, Alex non ha seguito alla lettera l’invito della sua compagna.

Allo scopo di alleviare il dolore di Delia, Manila ha replicato dicendo: “Il momento in cui realizzi è la parte più difficile. Alex ha una grandissima responsabilità e deve esserne consapevole, prima o poi finirà e capirà di aver fatto un errore”. Queste parole, però, non sono servite a rasserenare Delia che, infatti, sembra sia pronta a comunicare ad Alex la sua decisione di chiudere definitivamente con lui durante la puntata di venerdì prossimo del GF Vip.

Ma il motivo di mandare quest'altro aereo horror?? Spiegatemelo. Fate parte del teatrino tanto quando Egoman e consorte.

I sol3x so I gregorelli 2.0, che piaga.#gfvip pic.twitter.com/9ybZRcmXpq — CHE VERGUENZA 🌈☀️🐬 (@crucebrasiliana) January 18, 2022