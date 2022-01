Nella puntata di venerdì 21 gennaio del Grande Fratello Vip 6 i concorrenti a rischio eliminazione sono Federica Calemme, Davide Silvestri, Jessica Selassié e la coppia formata da Valeria Marini e Giacomo Urtis, che concorrono ricordiamo come concorrente unico. Al termine dell’ultima puntata, Alfonso Signorini ha chiarito che il meno votato dal pubblico sarà il quindicesimo eliminato del GF Vip.

A seguire i risultati dei sondaggi online sul televoto della puntata del 21 gennaio del Grande Fratello Vip: ecco chi è il concorrente meno votato e dunque a rischio eliminazione.

Grande Fratello Vip 6, eliminato 21 gennaio: i risultati dei sondaggi

Il sondaggio di Forumfree sul televoto della prossima puntata del Grande Fratello Vip in onda il 21 gennaio vede in ultima posizione la coppia Valeria Marini e Giacomo Urtis. Penultima Federica Calemme, mentre Davide Silvestri e Jessica Selassié occupano rispettivamente la seconda e prima posizione.

Stesse posizioni anche nel sondaggio online pubblicato sul portale RealityHouse: gli utenti sembrano concordi nel salvare in massa Jessica, seconda posizione per Davide, inseguito da vicino da Federica, mentre Valeria e Giacomo si devono accontentare delle briciole.

Ma vediamo quali sono le percentuali aggiornate alla mattina di martedì 18 gennaio:

Sondaggio Forumfree

Jessica Selassié: 39,81% Davide Silvestri: 27,13% Federica Calemme: 22,63% Valeria Marini e Giacomo Urtis: 10,43%

Sondaggio RealityHouse

Jessica Selassié: 49% Davide Silvestri: 22% Federica Calemme: 20% Valeria Marini e Giacomo Urtis: 9%

Sulla carta la più papabile per lasciare la casa venerdì prossimo è Federica Calemme, che al momento nei sondaggi sembra invece avere un discreto margine nei confronti di Valeria e Giacomo.

Sempre sulla carta, la favorita numero uno per la vittoria del televoto è Jessica, criticata in maniera pesante dalla madre di Sophie Codegoni sul tema dell’amicizia. L’attacco ricevuto in diretta dalla principessa non ha fatto altro che alzare ancora di più il muro in sua difesa, con gli utenti dei social che vedono la diretta h24 e sanno che le cose sono un po’ diverse da quelle raccontate dalla signora Codegoni.

Anche Davide dovrebbe salvarsi agevolmente, potendo contare sull’apporto dei fan di Soleil. A differenza infatti di quanto fatto dalle altre amiche dell’influencer italo-americana, il buon Silvestri non ha avuto contatti ravvicinati con la nuova arrivata Delia Duran, preservando dunque l’amicizia con l’ex corteggiatrice.

Rimane un punto interrogativo sulla coppia composta da Valeria Marini e Giacomo Urtis. Non è la prima volta che i due finiscono al televoto, da cui però si sono sempre salvati grazie al pubblico. Sarà così anche stavolta?

