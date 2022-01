Il blocco Belliful fin dai primi minuti del programma è tornato. Il Grande Fratello Vip 6 lo fanno ancora una volta loro: Delia Duran, Soleil Sorge e Alex Belli. Il triangolo continua ad occupare tantissimo spazio durante la diretta di ieri e inaspettatamente Delia convince il pubblico del web più di Soleil. Ma che cos’è successo?

Il confronto tra Delia e Soleil

Alfonso Signorini inizia la puntata di lunedì sera raccontando come ha trascorso questi pochi giorni dentro la casa Delia Duran. Immancabile lo spazio dato alla rivale Soleil Sorge che scoppia in lacrime la sera del suo ingresso. Ma il presentatore non sopporta il modo in cui le due donne stanno affrontando la presenza dell’altra all’interno della casa perché si stanno evitando, così decide di farle confrontare con forza.

Racconta loro che la dedica di Soleil Sorge ad Alex Belli durante la cena per Kabir Bedi non è passata inosservata e lui, sempre connesso, ha risposto con un tweet d’amore e una frecciatina alla moglie:

BELLI CHECK ✅

Thx ❤️

L’unica che mi pensa ed è connessa con la mia essenza!! Chi ha orecchi INTENDA!!#alexbelli #solex #gfvip https://t.co/SD7C9fJbl6 — ALEX BELLI (@AXBproduction) January 15, 2022

Quando la moglie mostra tutto il suo disagio per il suo tweet, Alex risponde in maniera paradossale ed estremamente divertente:

“Ma che c’entra il tweet? Quello era un Belli check!”

Delia Duran è esasperata. Il confronto con Soleil non va bene. Le donne non si sopportano reciprocamente e iniziano il solito teatrino di insulti e recriminazioni.

Delia: Soleil non è più la regina della casa Soleil: Saresti tu la regina? Delia: Io sono la regina di me stessa!

Soleil fa presente che lei non ha generato nessun allontanamento tra Delia e Alex, perché tra i due coniugi c’era “freddezza” da prima del suo arrivo nel ménage. Alfonso Signori chiede all’ex protagonista di Uomini e Donne cosa intendesse quando diceva che se avesse visto qualcosa di storto, se Alex avesse dimostrato che non è dalla sua parte, avrebbe parlato. Ma la ragazza resta a bocca cucita. Dice che ci sono confidenze fatte dall’attore di Centovetrine che resteranno tali, a meno che non debba dubitare del comportamento suo. Benché il conduttore incalzi però, lei resta a bocca cucita. Nel frattempo Delia è sempre più seccata per l’arroganza della ragazza.

Soleil Sorge d’altro canto, visibilmente stanca del triangolo, le augura di fare un bel percorso al GF VIP “visto che è quello che volevi” e vorrebbe liquidarsi. Ma Delia manda assegno l’ultimo colpo.

Delia chiede il confronto con il marito

Passano pochi minuti di scontro con Soleil e Delia decide di chiedere un confronto con il marito:

“A questo punto direi che ho già le mie risposte pronte e vorrei un faccia a faccia con Alex, perchè non ce la faccio più con questa storia. Questi battibecchi, questi continui confronti davvero mi da tanto fastidio. Io sono venuta qui per raccontarmi, a raccontare la mia parte perché la gente non la sa. Alex se sei consapevole di quello che scrivi e vuoi dalla tua vita, dobbiamo prendere una decisione”.

Soleil Sorge dietro le fa l’eco:

“Ma in televisione siete venuti a farlo?”

Alex Belli nemmeno si scompone e fa rientrare subito la situazione d’allarme. Delia deve restare nella casa e lui non va a nessun confronto perché è in casa da 3 giorni e loro hanno ampiamente parlato per un mese. Lei lo insulta, lo giudica un “animale della televisione” senza sapere che la stessa definizione è stata data proprio a lei fuori dalla Casa.

DELIA CHIEDENDO SUBITO UN FACCIA A FACCIA CON ALEX MIO DIO CHE ANIMALE DA REALITY #gfvip — BagnoTrash (@bagnotrash) January 17, 2022

Delia in lacrime

Signorini saluta le due donne nella casa con l’augurio che possano parlarsi, ma quando stacca il collegamento non va meglio tra di loro, anzi. Delia Duran scoppia in lacrime, visibilmente provata da tutta la situazione e Soleil Sorge va a mettersi il rossetto nell’altra stanza.

Delia; “la donna ferita sono io, la vittima sono io” Le lacrime inteneriscono il pubblico e potenziano il ruolo che lei deve recitare all’interno della casa e che conferma di star recitando con queste sue parole finali.#gfvip

pic.twitter.com/jY1cP54D5u — Vale ♐️ (@afiresign_) January 17, 2022

