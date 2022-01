Nathalie Caldonazzo è una concorrente che non guarda in faccia nessuno, ormai l’abbiamo capito un po’ tutti. Prima litiga con Valeria, poi con Katia e Manila Nazzaro e ora è riuscita anche a scontrarsi con Alex Belli, nonostante non si siano mai incontrati all’interno della casa.

Come vi abbiamo raccontato qui, Nathalie Caldonazzo ha etichettato come “narcisista patologico covert” Alex Belli, ovviamente lui ha voluto replicare in puntata e l’ha fatto cercando di mantenere un tono sempre educato.

Le parole di Alex Belli contro Nathalie Caldonazzo

Alfonso Signorini durante la diretta del Grande Fratello Vip 6 introduce l’argomento con un video in cui si sentono i giudizi di Nathalie. Le chiede come mai la donna sia così netta e se abbia vissuto un’esperienza analoga:

“Io l’ho vissuta sulla mia pelle questa tipologia di uomo. Eravamo anche nello stesso programma”.

La donna si riferisce a Temptation Island di Maria De Filippi, dove lei era in coppia con Andrea Ippoliti che la tradì davanti alle telecamere e la accusò di essere lei ad averlo portato a tale gesto. Una relazione tossica finita malissimo. L’attrice si ritrova in quello che sta succedendo nella saga Belliful e affronta l’uomo:

“Ho fatto queste affermazioni perché intanto non si tratta di amore. I tre anni e mezzo che avete passati li hai annullati con un colpo di spugna”.

Alex Belli scatta ed esorta la moglie a difendere il loro amore, ma lei non si smuove di un millimetro, anzi sorride.

“Devo difendermi da queste accuse, devi dare il peso alle parole che pronunci e avere rispetto per una persona che non conosci. Sono molto lontano da questi aggettivi, mi dissocio e ti invito anche a chiedermi scusa. Prima di parlare dovresti pensare”.

Nathalie non molla la presa:

“Ci ho pensato. Ti osservato tanto perché prima di entrare qui seguivo il programma giornalmente e ti giudico intanto per come tratti Delia”.

Alex Belli ci resta malissimo e cerca di convincerla. Ma lei resta ferma nella sua posizione.

Soleil difende Alex Belli

Ma a difendere Alex non è la moglie, bensì Soleil Sorge con grande gioia dell’attore di Centovetrine:

“Credo che bisogna avere una laurea in psicologia per fare una diagnosi”.

Ecco il video:

L'ennesimo silenzio di Delia durante il confronto tra Alex e Nathaly, invece di difenderlo lei, che lo ha vissuto per 3 anni, chi é intervenuta per difenderlo? Soleil

Nathalie Caldonazzo nel post puntata parla di Alex Belli

Nathalie Caldonazzo nel post puntata parla con Soleil Sorge di Alex Belli e lo fa con estrema schiettezza come siamo ormai abituati a vedere da lei:

“Sta morendo quella donna“(riferendosi a Delia Duran)

Ecco il video:

Nathaly su Alex: "Se davvero vuole recuperare il rapporto con Delia nelle prossime sere lui non si deve mettere al centro ma di lato e agire solo per lei per farle capire che la ama, che la rispetta e che é pentito, non creare di nuovo una complicità con te"

