Il daytime di Amici oggi è stato nel segno delle sgridate. La maestra di danza classica Alessandra Celentano mostra a Mattia un filmato che lo vede protagonista. Il ragazzo dopo l’interrogazione di domenica ha pensato bene di scherzare e ridere con i compagni sulla situazione e questo non è andato giù alla maestra. Secondo lei in puntata davanti a lei c’era il Mattia Zenzola “finto e volenteroso“, invece nel filmato in cui parla con i compagni appare il vero Mattia, “spocchioso e convinto“.

Il ragazzo ha provato a giustificare il suo comportamento ma non c’è stato verso. La maestra era fuori di sé per la rabbia.

La Celentano che imita Mattia uno dei momenti più alti della televisione italiana, non le faccio io le regole#amici21 pic.twitter.com/O73IsHX2U9 — Betta (@BettaZ02) January 18, 2022

Gli ha assegnato una dispensa di latino americano con la storia della materia e anche in questo caso si spazientisce e gli dice:

“Tu sei la superficialità in persona!”

Christian appoggia la maestra Celentano e cerca di aprire gli occhi di Mattia per capire che cosa deve correggere e migliorare:

Christian è stato un grande oggi con Mattia perchè gli ha fatto capire che la Celentano, a modo suo, aveva ragione. Questo fanno gli amici veri ed è quello che faccio io che li supporto entrmabi: sono onesta sia nel bene che nel male. Oggi il cazziatone ci stava. FINE.#Amici21 — ✨𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐳𝐚✨ (@thevimmies) January 18, 2022

I casting sono aperti

La maestra Celentano non vuole più Mattia nella scuola e ha aperto i casting. I requisiti per partecipare sono:

Ritenersi più bravo di Mattia

Età 18 – 26 anni

Altezza: da 1.75 in su

Preparazione tecnica, musicale, stilistica di livello classe As

Partnering

Versatilità anche per altre discipline.

Alessandra Celentano really said “you can’t fuck with me Raimondo Todaro” #amici21 pic.twitter.com/a0FsHOVFXS — Bionda Morta Wannabe (@virginmojito10) January 16, 2022

