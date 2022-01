Roberta Giusti e Samuele Carniani hanno rilasciato un’intervista a MondoTv 24 in cui hanno parlato di come stiano procedendo le cose tra loro una volta che il percorso a Uomini e Donne si è concluso. I due non hanno potuto fare a meno di ammettete che le dinamiche una volta usciti dal programma sono totalmente diverse. Scopriamo, dunque, che cosa hanno rivelato.

Le considerazioni di Roberta e Samuele dopo un mese

Nel corso della loro recente intervista, Roberta e Samuele hanno raccontato come stiano andando le cose a distanza di un mese dalla registrazione della scelta. L’ex tronista di Uomini e Donne ha esordito dicendo che Samuele sia parzialmente diverso rispetto a come era nel corso delle varie puntate, a tal proposito ha ammesso: “In privato è molto più esuberante ed energico rispetto a quello che abbiamo visto nel programma”. In seguito ha aggiunto: “Tra noi c’è equilibrio e continuità”.

Carniani ha confermato la versione dei fatti della sua fidanzata ed ha aggiunto che non si aspettava minimamente che tra loro potesse esserci quest’intesa e complicità così forti. Il giovane, poi, ha detto che in questo mese hanno vissuto praticamene 24 ore su 24 insieme. Dai 40 minuti a settimana, che era il tempo consentito in esterna, i due sono passati a trascorrere tutte le giornate e le nottate assieme. Per il momento, tutto sembra andare per il verso giusto.

Le confessioni su Andrea Nicole, Ciprian e Luca

Ad un certo punto, poi, è stato toccato anche il delicato tema inerente Andrea Nicole. A tal proposito, Roberta ha ribadito che tra di loro si sia venuto a creare un rapporto bellissimo sin dal primo giorno in studio. La loro amicizia sta continuando anche adesso e la Giusti ha ammesso di aver molto rivalutato anche Ciprian. Inizialmente, anche lei era molto contraria al fatto che la sua collega potesse scegliere lui.

Adesso che i quattro si stanno vivendo molto di più, però, Roberta ha cambiato idea. In merito al fatto che Luca sia diventato il nuovo tronista di Uomini e Donne, invece, Samuele ha detto che se lo aspettava. Quando alla scelta ha visto Maria De Filippi far rientrare il suo “rivale” gli è preso un po’ il panico, ma poi ha subito realizzato che la conduttrice gli avrebbe voluto proporre il trono. A tal proposito, ha chiosato dicendo: “Non è una persona semplice da sopportare, gli auguro con tutto il cuore che riesca a trovarla”.