Da quando ha fatto il suo ingresso nella casa del Grande Fratello Vip, molti utenti sui social si sono accorti che tra Nathaly Caldonazzo e Sonia Bruganelli non scorra affatto buon sangue. Dopo le ripetute frecciatine lanciate durante alcune dirette su Instagram, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha punzecchiato la Caldonazzo anche in puntata, sminuendo il valore artistico del gruppo composto da Miriana Trevisan e appunto Nathaly rispetto a quello capitanato da Katia Ricciarelli.

Nelle ore successive, a diretta ormai conclusa, Nathaly Caldonazzo si è resa protagonista di una replica destinata a far discutere.

Nathaly Caldonazzo, battuta al vetriolo contro la Bruganelli

Mentre era in giardino a prendere il sole insieme agli altri concorrenti del Grande Fratello Vip, la Caldonazzo ha risposto per le rime alla frecciata ricevuta in puntata dalla moglie di Paolo Bonolis, il tutto sotto gli occhi divertiti di Barù:

"Sì, quello poteva risparmiarselo. Lei è acida. C'ha le battute cattive. Adriana (Volpe, ndr) è l'esempio della donna bella, non invidiosa, e le fa onore. Sempre diplomatica nelle sue affermazioni, mai cattiva. Anche perché a noi qua dentro queste cattiverie non ci servono. Vieni a stare un po' qua, poi ti rendi conto. Facile giudicare da una sedia".

Entrando ancora più nello specifico, poco dopo Nathaly si è lasciata andare a una battuta che ha infiammato i social:

“Noi falliti, noi che non abbiamo storia. Troverò anche io qualcuno con un aereo privato che mi porta in giro. Se quello è avere storia…”

“Troverò anche io uno con un aereo privato che mi porta in giro”

La contro-replica di Sonia Bruganelli

A distanza di qualche ora, quando ormai le parole di Nathaly Caldonazzo erano finite sulla bocca di tutti, Sonia Bruganelli ha affidato la sua contro-replica a una Storia su Instagram:

“Ora l’aereo privato me lo pago io con il mio lavoro. Ancora lì stai?”

Nel corso della puntata di stasera, Alfonso Signorini tornerà sull’argomento? Staremo a vedere. Di certo, almeno fino a quando Nathaly resterà nella casa del Grande Fratello, tra lei e Sonia Bruganelli continueranno a esserci battutine reciproche, punzecchiature e quant’altro.

